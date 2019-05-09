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YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz"

AA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, charter seferlerine şimdiden yoğun talep olduğunu belirterek, "İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek." dedi

İranlı turist

Erdem,yaptığı açıklamada, turizm sektörünün geçen yıl birçok rekora imza attığını, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 40 milyon seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Erdem, "Geçen yıl turizmden 29,5 milyar dolar elde ettik. Bu yıl turizm sektöründe hedefimiz yaklaşık 36 milyar dolar ve 45-50 milyon turistin gelmesi. İnşallah bu hedefimizi yakalayacağız." diye konuştu.

Erdem, sektörün bu yıla iyi başladığını, talebin yoğun olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlk 4 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 civarında bir artış söz konusu. Sezonda bu rakamlar daha da yükselecek. Beklentimiz yüksek. Son dönemde huzur ve güven ortamı dolayısıyla iyi bir tatil geçireceklerini düşünen AB ülkeleri vatandaşları da tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Charter seferleri şimdiden yoğun bir talep görüyor. İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek."

HEDEF 2,5 MİLYON İRANLI TURİST

Kısa süre önce İran'a gittiğini ve turizm sektörü temsilcileriyle görüştüğünü anlatan Erdem, "Son dönemde yükselen bir trend olarak son derece ilgi uyandıran İran bölgesi söz konusu. Geçen yıl 1 milyon 670 bin civarında İranlı turist, ülkemizi ziyaret etti. Bunu 2,5 milyon turiste çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdem, Alanya, Antalya ve Marmaris bölgesine gelmek isteyen çok sayıda İranlı turist bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"İran'dan kalkan charter seferleri Alanya, Antalya ve Dalaman havalimanlarına iniş yapamıyor. Onların sivil havacılık yönetimi bu havalimanlarına inişi yasaklamış durumda. Denizli, Afyonkarahisar ve Adana'ya inen uçaklar tekrar kalkıp Antalya'ya iniyorlar veya turizm seyahat acentelerinin otobüsleriyle Antalya'ya gelebiliyorlar. Bu da büyük bir zahmet ve külfet. Antalya'ya gelmek isteyen turistler için caydırıcı. Bunun ortadan kalkması gerekir. Son yaptığım ziyarette turizmden sorumlu Muhammed Şerif ve turizm seyahat acenteleriyle görüşmeler çok olumlu geçti. Onların birtakım kriterleri var. Özellikle havalimanları, restoranlar ve otellerin onların kriterlerine uyması gerekiyor."

"İRANLI TURİST ORTALAMA BİN 500 DOLAR HARCIYOR"

Körfez ülkelerinden gelen turistler gibi İranlı turistlerin de hem tatil hem alışveriş yaptıklarına dikkati çeken Erdem, "Türkiye onlar için iyi bir pazar. Boş valizlerle gelip yıllık ihtiyaçlarını buradan karşılayarak dolu valizlerle ülkelerine dönüyorlar. Hem turizm hem de ekonomik hareketlilik oluyor." dedi.

Erdem, İranlı turistlerin diğer ülkelerden gelenlere kıyasla kişi başı harcamalarının yaklaşık iki kat fazla olduğunu belirterek, "Kişi başı bin 500 dolar harcıyorlar. Bu da Türkiye için avantajlı bir durum." ifadesini kullandı.

 

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