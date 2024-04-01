1564 yılında Fransa kralı yılın başlangıcını bugün de olduğu gibi Nisan ayının birinci gününe aldı. Önceleri Avrupa'da yılın ilk günü 25 Mart olarak biliniyordu. O dönem kabul görmeyen bu adeti protesto etmek için bu günü "Aptallar günü" olarak adlandırdı ve birbirine şakalar yaparak geçirmeye başladı. Bu adet yıllar içinde sürmeye devam etti ve ad değiştirerek "Şaka günü" olarak dünyanın her yerine yayıldı. Bu günü şakalarla değerlendirmek isteyenler için eğlenceli 1 Nisan şakaları hazırladık. İşte, ailenize ve arkadaşlarınıza yapabileceğiniz 1 Nisan şakaları...