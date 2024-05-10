İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma gününde cemaat namaz kılmak için camilere akın edecek. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, namaz saatleri ile göre değişiklik gösterir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte, 10 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri...