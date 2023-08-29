Bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var? 29 Ağustos Şampiyonlar Ligi maçları... - Futbol Haberleri

Bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var? 29 Ağustos Şampiyonlar Ligi maçları... - Futbol Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı turnuvaların rövanş gününde hangi maçların oynanacağı gündem olmuş durumda. İşte, hem günün maçları hem de tüm temsilcilerimizin maçlarının tarihleri...