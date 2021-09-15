Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...
TFF 1.LİG
20.00 Menemenspor - Manisa FK (TRT Türk)
20.00 Bursaspor - Samsunspor (TRT SPOR)
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