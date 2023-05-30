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Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs Salı günü Süper Lig fikstürü

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun bitmesine 2 hafta kala nefesler tutulmuş durumda. Zirvede ve alt sıralarda ki karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Bilindiği gibi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla geçtiğimiz hafta maçlar oynanmadı. Peki, bu akşam Süper Lig’de hangi maçlar var? İşte günün fikstürü…

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  • Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs Salı günü Süper Lig fikstürü

    Türkiye Futbol Fedarasyonu, Spor Toto Süper Lig’de 36. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş haftayı maç yapmadan geçirecek. Diğer tarafta ise Galatasaray bu hafta kazanması halinde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. 36. Hafta mücadelelerinin tümü bu akşam oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı…
  • Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs Salı günü Süper Lig fikstürü

    SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇLARI PROGRAMI

    BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

    MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

    Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

    Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
  • Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs Salı günü Süper Lig fikstürü

    Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

    İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

    VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

    Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

    Tüm müsabakalar, saat 20.00'de başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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