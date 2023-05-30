Türkiye Futbol Fedarasyonu, Spor Toto Süper Lig’de 36. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş haftayı maç yapmadan geçirecek. Diğer tarafta ise Galatasaray bu hafta kazanması halinde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. 36. Hafta mücadelelerinin tümü bu akşam oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı…