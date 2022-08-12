Milli maçlar FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte Türkiye alt liglerin günlük olarak sizler için derledik. Peki bugün kimin maçı var ve kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntıları...
12 AĞUSTOS 2022 GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
21:00 - HATAYSPOR - TRABZONSPOR
Futbol Spor Toto Süper Lig Trabzonspor - Hatayspor takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.
21:00 - ALTAY - SAMSUNSPOR
Futbol Spor Toto 1. Lig Altay - Samsunspor takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.
21:30 - FREİBURG - B.DORTMUND
Futbol Almanya Bundesliga Freiburg - B.Dortmund takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.
22:00 - NANTES - LİLLE
Futbol Fransa Ligue 1 Nantes - Lille takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.
22:00 - OSASUNA - SEVİLLA
Futbol İspanya La Liga Osasuna - Sevilla takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.
22:00 - WATFORND - BURNLEY
Futbol İngiltere Championship Watford - Burnley takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.
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