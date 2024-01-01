1 Ocak 2024 bugün hastaneler tatil mi?
Yeni yıla girilmesiyle 1 Ocak bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar "Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastaneler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair bilgiler...
1 Ocak bugün hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız bugün hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastaneler tatil mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...
1 OCAK 2024 YARIN HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın hastaneler hizmet vermeyecek.
1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri açık olacak.