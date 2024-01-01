Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları tatil mi olacak?

Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları tatil mi olacak?

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1 Ocak bugün hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız bugün hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün hastaneler tatil mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...