Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olurken, Ege bölgesinde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 17 Mayıs 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ülke geneline yağışlı hava hakim olurken sıcaklıkların 2 ilâ 4 derece artması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 17 Mayıs hava durumu tahminleri...
BUGÜN (17 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da hava 21 derece olsa da mega kentte sağanak yağış var.
Ankara yarın bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Hava 22 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise bugün tam bir yaz günü yaşayacak! 29 dereceye varan hava sıcaklıkları ile İzmir'i yarın sıcak bir gün bekliyor.
BUGÜN (17 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün bir süredir alışık olduğumuz gibi hava hem yağmurlu hem güneşli. Yurt genelinde, güneşli havanın tadı çıkarılırken aynı anda bazı vatandaşların şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekecek. Ancak ortak bir durum olarak; sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek.