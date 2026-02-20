Canlı
        Bugün iftarda ne var? Klasik lezzetlerden vazgeçmeyenlere fırında tavuktan sütlaca iftar menüsü önerisi!

        Bugün iftarda ne var? Klasik lezzetlerden vazgeçmeyenlere fırında tavuktan sütlaca iftar menüsü önerisi!

        Ramazan ayının ikinci gününde mutfaklarda o tatlı telaş devam ederken, iftar sofralarınızı şenlendirecek nefis bir menü ile karşınızdayız. Mideyi yormayan sıcacık çorbasından, nar gibi kızarmış fırın yemeğine ve hafif sütlü tatlısına kadar gün boyu hayalini kurduğunuz enfes lezzetleri bir araya getirdik. Ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız bu özel menünün tarifleri haberimizin devamında...

        Giriş: 20.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:30
        1

        İlk günün heyecanını geride bırakıp bedenin yeni düzene yavaş yavaş alıştığı Ramazan'ın ikinci gününde, "Bugün ne pişirsem?" diyenler için besleyici ve pratik bir liste hazırladık. Hem doyurucu protein kaynaklarını barındıran hem de gün boyu aç kalan mideyi yormayacak bu dengeli menü, iftar sofranızın yıldızı olmaya aday!

        2

        EZOGELİN ÇORBASI

        MALZEMELER

        1 su bardağı kırmızı mercimek

        1 yemek kaşığı bulgur

        1 yemek kaşığı pirinç

        1 adet kuru soğan

        2 diş sarımsak

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        6 su bardağı sıcak su

        Tuz, kuru nane, pul biber

        3

        HAZIRLANIŞI

        Tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Yemeklik doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

        4

        Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Yıkanıp süzülmüş mercimek, bulgur ve pirinci tencereye ilave ederek 1-2 dakika daha karıştırın.

        Sıcak suyu, tuzu, nane ve pul biberi ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp bakliyatlar iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Dilerseniz blenderdan çok kısa geçirebilirsiniz.

        5

        FIRINDA SEBZELİ TAVUK

        MALZEMELER

        6-7 adet tavuk baget

        3 adet orta boy patates

        2 adet havuç

        1 adet kuru soğan

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

        1,5 su bardağı sıcak su

        Tuz

        6

        HAZIRLANIŞI

        Patatesleri ve havuçları elma dilimi şeklinde, soğanları ise piyazlık doğrayın. Geniş bir kasede zeytinyağı, salça, baharatlar, tuz ve sıcak suyu karıştırarak tavuğun sosunu hazırlayın.

        7

        Tavuk bagetleri ve doğradığınız sebzeleri bu sosun içine alıp her yerine bulayacak şekilde iyice harmanlayın.

        Soslanmış tavuk ve sebzeleri fırın tepsisine dizin, kapta kalan sosu da tepsinin üzerinde gezdirin.

        8

        Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavuklar kızarana ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

        9

        FIRIN MAKARNA

        MALZEMELER

        1 paket fırın makarna (veya kalın boru makarna)

        2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz (haşlamak için)

        1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

        Beşamel sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 3 su bardağı süt, tuz, karabiber

        10

        HAZIRLANIŞI

        Makarnayı tuz ve sıvı yağ eklenmiş kaynar suda yumuşayana kadar haşlayıp süzün.

        Beşamel sos için tencerede tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.

        11

        Üzerine soğuk sütü yavaş yavaş ekleyip çırpıcı ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

        Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

        12

        Haşlanmış makarna ile beşamel sosu geniş bir kapta harmanlayın ve yağlanmış fırın kabına dökün.

        Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpip 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin.

        13

        HAVUÇ TARATOR

        MALZEMELER

        4 adet orta boy havuç

        1,5 su bardağı süzme yoğurt

        2 diş sarımsak

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

        Tuz

        14

        HAZIRLANIŞI

        Havuçların kabuklarını soyup rendeleyin. Tavaya zeytinyağını alın ve rendelenmiş havuçları suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

        15

        Havuçlar yumuşayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Geniş bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırpın.

        Soğuyan havuçları ve dövülmüş cevizi yoğurtlu karışıma ekleyip iyice harmanlayın. Servis tabağına yayarak servis yapın.

        16

        FIRIN SÜTLAÇ

        MALZEMELER

        1 litre süt

        1 çay bardağı pirinç

        1 su bardağı toz şeker

        3 yemek kaşığı buğday nişastası

        1 paket vanilya

        2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

        17

        HAZIRLANIŞI

        Pirinçleri yıkayıp tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın.

        Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ve toz şekeri ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.

        18

        Küçük bir kasede nişastayı yarım çay bardağı soğuk su ile açın. Kaynayan sütten birkaç kaşık alıp nişastalı karışıma ekleyerek ılıştırın.

        Bu karışımı tencereye yavaş yavaş eklerken bir yandan da sürekli karıştırın.

        19

        Sütlaç koyulaşmaya başlayınca vanilyayı ekleyip ocaktan alın ve ısıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştırın. Kapları fırın tepsisine dizin ve tepsinin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun.

        Önceden ısıtılmış 200 derece fırının sadece üst ızgara ayarında sütlaçların üzeri kızarana kadar fırınlayın.

        Afiyet olsun!

