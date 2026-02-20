Bugün iftarda ne var? Klasik lezzetlerden vazgeçmeyenlere fırında tavuktan sütlaca iftar menüsü önerisi!

İlk günün heyecanını geride bırakıp bedenin yeni düzene yavaş yavaş alıştığı Ramazan'ın ikinci gününde, "Bugün ne pişirsem?" diyenler için besleyici ve pratik bir liste hazırladık. Hem doyurucu protein kaynaklarını barındıran hem de gün boyu aç kalan mideyi yormayacak bu dengeli menü, iftar sofranızın yıldızı olmaya aday!