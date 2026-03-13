Bugün iftarda ne var? Misafirlerinize parmak ısırtacak sunum: Tereyağlı cevizli erişte ve ali nazik kebabın kusursuz uyumu!

HAZIRLANIŞI

Tatlının en önemli özelliği şerbetinin kaynatılmamasıdır. Şerbet için derin bir kasede su ve toz şekeri, şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcı ile karıştırıp kenara alın. Hamuru için derin bir yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı alıp karıştırın.

Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.