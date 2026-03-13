Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bugün iftarda ne var? Misafirlerinize parmak ısırtacak sunum: Tereyağlı cevizli erişte ve ali nazik kebabın kusursuz uyumu!

        Ramazan ayının yirmi üçüncü gününde sofralarınızı şölene çevirecek, hem çok pratik hem de damak çatlatan efsane bir menüyle karşınızdayız. Midenizi yormadan uzun süre tok tutacak günün özenle seçilmiş tarifleri haberimizde...

        1

        SÜTLÜ MISIR ÇORBASI

        MALZEMELER

        1,5 su bardağı konserve mısır

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı sıvı yağ

        2 yemek kaşığı un

        2 su bardağı süt

        4 su bardağı sıcak su

        Tuz, karabiber

        Üzeri için: Bir tutam ince kıyılmış dereotu

        2

        HAZIRLANIŞI

        Derin bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

        3

        Kavrulan unun üzerine soğuk sütü yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın.

        Ardından sıcak suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladığında suyunu süzdüğünüz konserve mısırları tencereye ekleyin.

        4

        Çorbayı pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin (dilerseniz mısır tanelerinin dişe gelmesi için çok kısa çekebilirsiniz).

        Tuzunu ve karabiberini ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine dereotu serperek servis yapın.

        5

        ALİ NAZİK KEBABI

        MALZEMELER

        Beğendisi için: 4 adet orta boy közlenmiş patlıcan, 1,5 su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, tuz

        Kıymalı harç için: 300 gram dana kıyma, 1 adet büyük boy kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber

        Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

        6

        HAZIRLANIŞI

        Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve bıçak yardımıyla ezerek incecik kıyın. Geniş bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırpın. İçine ince kıyılmış patlıcanları ekleyip iyice harmanlayarak beğendiyi hazırlayın.

        7

        Geniş bir tavaya sıvı yağı alın. Yemeklik doğranmış soğanları ve yeşil biberleri yumuşayana kadar soteleyin. Kıymayı ilave edip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

        8

        Salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın.Geniş bir servis tabağının zeminine hazırladığınız patlıcanlı yoğurtlu karışımı eşit şekilde yayın.

        Üzerine sıcak kıymalı harcı dökün. Küçük bir tavada kızdırdığınız tereyağlı kırmızı biberi gezdirerek hemen servis yapın.

        9

        TEREYAĞLI CEVİZLİ ERİŞTE

        MALZEMELER

        2 su bardağı erişte

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi

        3 su bardağı sıcak su

        Tuz

        10

        HAZIRLANIŞI

        Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı kızdırın. İri kırılmış ceviz içlerini ve eriştelerin yarısını tencereye alıp rengi hafifçe dönene kadar orta ateşte kavurun.

        Kalan erişteleri de ilave edip 1-2 dakika daha nazikçe çevirin. Sıcak suyu ve tuzu ekleyin, tencerenin kapağını tamamen kapatın.

        11

        Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyin, ardından kısık ateşte erişteler suyunu tamamen çekene kadar pişirin. ,

        Ocaktan alıp üzerine havlu kağıt kapatarak 15 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra hafifçe harmanlayarak servis yapın.

        12

        ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

        MALZEMELER

        4 adet ayıklanmış taze enginar çanağı

        1 su bardağı hazır garnitür (bezelye, havuç, patates karışımı)

        1 adet küçük kuru soğan

        1 çay bardağı zeytinyağı

        1 adet limonun suyu

        1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz

        1,5 su bardağı sıcak su

        Üzeri için: İnce kıyılmış dereotu

        13

        HAZIRLANIŞI

        Kararmamaları için enginarları limonlu suda bekletin. Geniş ve sığ bir tencereye zeytinyağını alıp yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Suyu süzülmüş garnitürü ekleyip 1-2 dakika kadar soğanlarla birlikte kavurun.

        14

        Tencerenin tabanına enginar çanaklarını tek sıra halinde dizin. Kavurduğunuz garnitürlü harcı enginarların çukur kısımlarına tepeleme doldurun. Limon suyu, toz şeker, tuz ve sıcak suyu küçük bir kasede karıştırıp tencereye ilave edin.

        Tencerenin kapağını kapatıp enginarlar çatal kolayca batacak kadar yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun ve dereotu ile servis yapın.

        15

        HİRA TATLISI

        MALZEMELER

        Hamuru için: Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu

        Şerbeti için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker

        Bulamak için: 1 çay bardağı irmik

        16

        HAZIRLANIŞI

        Tatlının en önemli özelliği şerbetinin kaynatılmamasıdır. Şerbet için derin bir kasede su ve toz şekeri, şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcı ile karıştırıp kenara alın. Hamuru için derin bir yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı alıp karıştırın.

        Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.

        17

        Yuvarladığınız bezelerin her tarafını irmiğe bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

        Fırından çıkan sıcak tatlıları derin bir borcama alın ve üzerlerine hazırladığınız soğuk şerbeti dökün. Şerbetini çekip soğuduktan sonra servis yapın.

