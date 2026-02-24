Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün iftarda ne var? Oruç tutanları yormayacak şifa deposu tarhana çorbası ve sultan kebabı ile altıncı güne özel iftar menüsü!

        Bugün iftarda ne var? Oruç tutanları yormayacak şifa deposu tarhana çorbası ve sultan kebabı ile altıncı güne özel iftar menüsü!

        Ramazan ayının altıncı gününde, bütün aileyi aynı sofrada buluşturacak, hem göze hem mideye hitap eden efsane bir menüyle karşınızdayız. Mutfakta harikalar yaratacağınız bu nefis yemeklerin tüm sırları ve adım adım tarifler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 08:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Orucun ilk haftasını tamamlarken "Bugün iftara ne hazırlasam?" sorusunun yanıtı, protein ve sebze dengesini kusursuz kurduğumuz altıncı gün menümüzde saklı. Şifa deposu çorbasından hafif sütlü tatlısına kadar günün en özel iftar menüsü, işte detaylar...

        2

        TARHANA ÇORBASI

        MALZEMELER

        3 yemek kaşığı toz tarhana

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 diş ezilmiş sarımsak

        1 tatlı kaşığı kuru nane

        5 su bardağı soğuk su

        Tuz

        3

        HAZIRLANIŞI

        Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

        Ezilmiş sarımsağı ve naneyi ilave edip bir tur daha karıştırın.

        4

        Toz tarhanayı tencereye ekleyin, hemen ardından topaklanmaması için soğuk suyu yavaş yavaş dökerken çırpıcı ile hızlıca karıştırın.

        Kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edin. Çorba kaynadıktan sonra altını kısın, tuzunu ekleyip 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

        5

        TAVUKLU SULTAN KEBABI

        MALZEMELER

        3 adet hazır yufka

        500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

        1 adet kuru soğan

        1 su bardağı haşlanmış bezelye

        1 adet havuç (küp doğranmış)

        1 yemek kaşığı domates salçası

        3 yemek kaşığı sıvı yağ

        Tuz, karabiber, kekik

        Beşamel sos için: 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, tuz

        Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        6

        HAZIRLANIŞI

        Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtıp tavukları suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

        Yemeklik doğranmış soğan ve minik doğranmış havuçları ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

        7

        Salçayı, haşlanmış bezelyeyi ve baharatları ilave edip yarım çay bardağı sıcak su ekleyerek 5 dakika pişirin ve iç harcı ılımaya bırakın.

        Beşamel sos için tereyağında unu kavurun, üzerine soğuk sütü yavaşça ekleyerek topaklanmaması için hızlıca çırpın, koyulaşınca ocaktan alın.

        8

        Yufkaları dörde bölüp üçgen parçalar elde edin. Çukur bir kase içine bir parça yufkayı serin, kenarlarından sarkan kısımları kasenin dışında bırakın.

        Kasedeki yufkanın içine tavuklu harçtan doldurup sarkan yufkaları üzerine kapatın ve kaseyi yağlanmış fırın tepsisine ters çevirin.

        9

        Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine beşamel sos gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında hafif kızarana kadar pişirin.

        Fırından almadan hemen önce üzerlerine kaşar peyniri serpin ve peynirler eriyip nar gibi kızarana kadar tekrar fırınlayın.

        10

        MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI

        MALZEMELER

        2 su bardağı baldo pirinç

        1 su bardağı konserve mısır (suyu iyice süzülmüş)

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)

        Tuz

        11

        HAZIRLANIŞI

        Pirinçleri ılık suda 20 dakika bekletip suyunu tamamen, berraklaşana kadar süzün.

        Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı kızdırın, pirinçleri ekleyip şeffaflaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

        12

        Suyunu iyice süzdüğünüz mısırları ilave edip pirinçleri kırmadan bir dakika daha nazikçe çevirin.

        Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını tamamen kapatın.

        13

        Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyin, ardından en kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapattıktan sonra tencere ile kapak arasına havlu kağıt koyarak 15 dakika demlenmesini sağlayın.

        14

        HAYDARİ

        MALZEMELER

        5 yemek kaşığı süzme yoğurt

        1 kalın dilim beyaz peynir (çatalla ezilmiş)

        2 diş sarımsak

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı kuru nane

        1 tutam ince kıyılmış dereotu

        Tuz

        15

        HAZIRLANIŞI

        Küçük bir tavada tereyağını eritin, naneyi ekleyip hafifçe kızdırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

        Geniş bir kasede süzme yoğurdu, püre haline getirilmiş beyaz peyniri ve ezilmiş sarımsakları pürüzsüz olana kadar çırpın.

        16

        İnce kıyılmış dereotunu, damak tadınıza göre tuzu ve tamamen soğuyan naneli tereyağını yoğurtlu karışıma ilave edin.

        Tüm malzemeleri iyice harmanlayıp servis tabağına yayarak sunuma hazırlayın.

        17

        KARAMELLİ TRİLEÇE

        MALZEMELER

        Keki için: 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu

        Sütlü şerbeti için: 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket sıvı krema (200 ml)

        Karameli için: 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket sıvı krema (200 ml)

        18

        HAZIRLANIŞI

        Karamel sos için toz şekeri yanmaz bir tavaya alın, hiç kaşık değdirmeden kısık ateşte eriyip rengi koyulaşana kadar bekleyin.

        Eriyen şekere tereyağını ekleyin, köpük köpük olunca kremayı ilave edip hızlıca karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin ve tamamen soğumaya bırakın.

        19

        Kek için yumurta ve şekeri mikserle rengi açılıp köpürene kadar iyice çırpın.

        Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve spatulayla hamuru söndürmeden yavaşça dıştan içe doğru karıştırın.

        20

        Yağlanmış dikdörtgen fırın kabına harcı dökün, 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirip oda sıcaklığına gelmesi için bekletin.

        Sütlü şerbet için süt, şeker ve kremayı derin bir kapta şeker eriyene kadar çırpın (kesinlikle kaynatmayın).

        21

        Soğuyan kekin üzerine kürdanla sık sık delikler açın ve hazırladığınız sütlü şerbeti her yerine gelecek şekilde yavaşça dökün.

        Tatlı şerbeti tamamen çekip sünger gibi olunca, en üste iyice soğumuş karamel sosunu eşit şekilde yayın. Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirip dilimleyerek servis yapın.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!