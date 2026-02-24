Bugün iftarda ne var? Oruç tutanları yormayacak şifa deposu tarhana çorbası ve sultan kebabı ile altıncı güne özel iftar menüsü!
Ramazan ayının altıncı gününde, bütün aileyi aynı sofrada buluşturacak, hem göze hem mideye hitap eden efsane bir menüyle karşınızdayız. Mutfakta harikalar yaratacağınız bu nefis yemeklerin tüm sırları ve adım adım tarifler haberimizde...
Orucun ilk haftasını tamamlarken "Bugün iftara ne hazırlasam?" sorusunun yanıtı, protein ve sebze dengesini kusursuz kurduğumuz altıncı gün menümüzde saklı. Şifa deposu çorbasından hafif sütlü tatlısına kadar günün en özel iftar menüsü, işte detaylar...
TARHANA ÇORBASI
MALZEMELER
3 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş ezilmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
5 su bardağı soğuk su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Ezilmiş sarımsağı ve naneyi ilave edip bir tur daha karıştırın.
Toz tarhanayı tencereye ekleyin, hemen ardından topaklanmaması için soğuk suyu yavaş yavaş dökerken çırpıcı ile hızlıca karıştırın.
Kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edin. Çorba kaynadıktan sonra altını kısın, tuzunu ekleyip 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
TAVUKLU SULTAN KEBABI
MALZEMELER
3 adet hazır yufka
500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 adet havuç (küp doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber, kekik
Beşamel sos için: 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, tuz
Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtıp tavukları suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
Yemeklik doğranmış soğan ve minik doğranmış havuçları ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Salçayı, haşlanmış bezelyeyi ve baharatları ilave edip yarım çay bardağı sıcak su ekleyerek 5 dakika pişirin ve iç harcı ılımaya bırakın.
Beşamel sos için tereyağında unu kavurun, üzerine soğuk sütü yavaşça ekleyerek topaklanmaması için hızlıca çırpın, koyulaşınca ocaktan alın.
Yufkaları dörde bölüp üçgen parçalar elde edin. Çukur bir kase içine bir parça yufkayı serin, kenarlarından sarkan kısımları kasenin dışında bırakın.
Kasedeki yufkanın içine tavuklu harçtan doldurup sarkan yufkaları üzerine kapatın ve kaseyi yağlanmış fırın tepsisine ters çevirin.
Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine beşamel sos gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında hafif kızarana kadar pişirin.
Fırından almadan hemen önce üzerlerine kaşar peyniri serpin ve peynirler eriyip nar gibi kızarana kadar tekrar fırınlayın.
MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı konserve mısır (suyu iyice süzülmüş)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık suda 20 dakika bekletip suyunu tamamen, berraklaşana kadar süzün.
Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı kızdırın, pirinçleri ekleyip şeffaflaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
Suyunu iyice süzdüğünüz mısırları ilave edip pirinçleri kırmadan bir dakika daha nazikçe çevirin.
Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını tamamen kapatın.
Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyin, ardından en kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapattıktan sonra tencere ile kapak arasına havlu kağıt koyarak 15 dakika demlenmesini sağlayın.
HAYDARİ
MALZEMELER
5 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 kalın dilim beyaz peynir (çatalla ezilmiş)
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tutam ince kıyılmış dereotu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Küçük bir tavada tereyağını eritin, naneyi ekleyip hafifçe kızdırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Geniş bir kasede süzme yoğurdu, püre haline getirilmiş beyaz peyniri ve ezilmiş sarımsakları pürüzsüz olana kadar çırpın.
İnce kıyılmış dereotunu, damak tadınıza göre tuzu ve tamamen soğuyan naneli tereyağını yoğurtlu karışıma ilave edin.
Tüm malzemeleri iyice harmanlayıp servis tabağına yayarak sunuma hazırlayın.
KARAMELLİ TRİLEÇE
MALZEMELER
Keki için: 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu
Sütlü şerbeti için: 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket sıvı krema (200 ml)
Karameli için: 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket sıvı krema (200 ml)
HAZIRLANIŞI
Karamel sos için toz şekeri yanmaz bir tavaya alın, hiç kaşık değdirmeden kısık ateşte eriyip rengi koyulaşana kadar bekleyin.
Eriyen şekere tereyağını ekleyin, köpük köpük olunca kremayı ilave edip hızlıca karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin ve tamamen soğumaya bırakın.
Kek için yumurta ve şekeri mikserle rengi açılıp köpürene kadar iyice çırpın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve spatulayla hamuru söndürmeden yavaşça dıştan içe doğru karıştırın.
Yağlanmış dikdörtgen fırın kabına harcı dökün, 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirip oda sıcaklığına gelmesi için bekletin.
Sütlü şerbet için süt, şeker ve kremayı derin bir kapta şeker eriyene kadar çırpın (kesinlikle kaynatmayın).
Soğuyan kekin üzerine kürdanla sık sık delikler açın ve hazırladığınız sütlü şerbeti her yerine gelecek şekilde yavaşça dökün.
Tatlı şerbeti tamamen çekip sünger gibi olunca, en üste iyice soğumuş karamel sosunu eşit şekilde yayın. Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirip dilimleyerek servis yapın.