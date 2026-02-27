Bugün iftarda ne var? Ramazanın dokuzuncu gününe özel: Orman kebabı ve tutmaç çorbası eşliğinde nefis menü!
Ramazan ayının dokuzuncu gününde "Bugün iftara ne pişirsem?" sorusunun yanıtı, protein ve sebze dengesini muazzam kurduğumuz bu listede saklı. İftar sofralarınızı şölene çevirecek, midenizi yormadan doyuracak günün menüsü için tarifler haberimizde...
Orucun ilk haftasını geride bırakıp dokuzuncu güne ulaşmanın huzuruyla, sevdiklerinize hazırlayacağınız enfes bir iftar menüsü derledik. Hazırlaması son derece pratik, lezzetiyle herkesi memnun edecek bu özel menünün detayları haberimizde...
TUTMAÇ ÇORBASI
MALZEMELER
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 çay bardağı erişte
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 adet küçük kuru soğan
5 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Terbiyesi için: 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un
Tuz
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencereye sıcak suyu alın, üzerine erişteyi ekleyip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın.
Erişteler yumuşayınca önceden haşlanmış yeşil mercimek ve nohudu ilave edin.
Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz olana kadar iyice çırpın.
Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyin ve hızlıca karıştırarak ılıştırın.
Ilıyan terbiyeyi yavaş yavaş tencereye eklerken, yoğurdun kesilmemesi için çorbayı sürekli karıştırın.
Çorba kaynadıktan sonra tuzunu atıp altını kapatın. Küçük bir tavada tereyağını eritip çok ince doğranmış soğanı kavurun, naneyi ekleyip çorbanın üzerine gezdirin.
FIRINDA ORMAN KEBABI
MALZEMELER
500 gram kuş başı dana eti
2 adet patates
2 adet havuç
1 su bardağı bezelye
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kekik
Tuz, karabiber
2 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Kuşbaşı etleri geniş bir tencerede suyunu salıp çekene kadar sıvı yağ ile kavurun.
Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave edip sebzelerle birlikte 5 dakika daha soteleyin.
Salçayı, baharatları ve bezelyeyi tencereye ekleyerek malzemeleri iyice harmanlayın.
Sıcak suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve etler hafif yumuşayana kadar 15 dakika pişirin.
Tenceredeki yemeği fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında patatesler ve etler tam anlamıyla lokum gibi olana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
TAVUK SUYUNA ARPA ŞEHRİYE PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı arpa şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya normal sıcak su)
1 çay kaşığı tuz
1 tutam karabiber
HAZIRLANIŞI
Pilav tenceresine sıvı yağı ve tereyağını alıp eritin.
Arpa şehriyeleri tencereye ekleyin ve renkleri hafifçe kahverengiye dönene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.
Kavrulan şehriyelerin üzerine sıcak tavuk suyunu, tuzu ve karabiberi ilave edip nazikçe karıştırın.
Tencerenin kapağını tamamen kapatın. Kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra ise en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Suyunu çeken pilavı ocaktan alın, kapağın altına kağıt havlu sererek 15 dakika demlenmeye bırakın ve servis öncesi harmanlayın
CEVİZLİ ACILI EZME
MALZEMELER
3 adet büyük boy domates
2 adet sivri biber
1 adet kapya biber
1 adet orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı isot
Tuz
HAZIRLANIŞI
Domateslerin kabuklarını soyun ve mutfak robotundan geçirin (çok fazla ezilip sıvı püre olmamasına dikkat edin, hafif dişe gelmeli).
Soğan, sarımsak, sivri biber, kapya biber ve maydanozu da çok ince olacak şekilde tahta üzerinde bıçakla kıyın (veya rondodan kısa süre geçirin).
Tüm sebzeleri ince telli bir süzgece alıp fazla suyunun süzülmesi için 10 dakika bekletin.
Suyu süzülen sebzeleri derin bir kaba aktarın. Üzerine salçaları, zeytinyağını, nar ekşisini, dövülmüş cevizi ve baharatları ekleyip iyice harmanlayın.
Servis tabağına alıp üzerini ekstra ceviz ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin.
ÇİLEKLİ MAGNOLIA
MALZEMELER
1 litre süt
2 adet yumurta sarısı
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 paket sıvı krema (200 ml)
1 paket yulaflı veya bebe bisküvisi
15-20 adet taze çilek
HAZIRLANIŞI
Süt, toz şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı derin bir tencereye alıp pürüzsüz olana kadar çırpıcıyla karıştırın.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelip göz göz olana kadar pişirin.
Kaynayan muhallebiyi ocaktan alın, içine vanilyayı ekleyip karıştırın ve tamamen soğuması için bekletin.
Bisküvileri mutfak robotundan geçirerek ince un haline getirin.
Soğuyan muhallebinin içine sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırparak pürüzsüz, ipeksi bir kıvam elde edin.
Servis kuplarının tabanına önce 1-2 yemek kaşığı toz bisküvi koyun. Kupların iç kenarlarına dilimlenmiş çilekleri dizin.
Üzerine muhallebiden ekleyin ve tekrar bisküvi, tekrar muhallebi olacak şekilde paylaştırın. En az 3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra soğuk servis yapın.
Afiyet olsun!