        Bugün iftarda ne var? Süzme mercimek çorbası ve hasanpaşa köfte ile 22. güne özel besleyici iftar menüsü!

        Bugün iftarda ne var? Süzme mercimek çorbası ve hasanpaşa köfte ile 22. güne özel besleyici iftar menüsü!

        Ramazan ayının yirmi ikinci gününde, mutfakta uzun saatler harcamadan hazırlayabileceğiniz gösterişli ve tam ölçülü bir menü ile karşınızdayız. Porsiyonluk sunumuyla göz dolduran Hasanpaşa köftesinin doyuruculuğu ve irmik helvasının hafifliğiyle taçlanan bugünün nefis tarifleri haberimizde...

        Giriş: 12.03.2026 - 09:30
        1

        İftar sofralarınızda fark yaratmak ve sevdiklerinize tam kıvamında bir lezzet şöleni sunmak istiyorsanız, yirmi ikinci gün menümüz tam size göre. Besin dengesi özenle ayarlanmış, hem göze hem mideye hitap eden bu efsane yemeklerin detayları haberimizde...

        2

        LOKANTA USULÜ SÜZME MERCİMEK ÇORBASI

        MALZEMELER

        1,5 su bardağı kırmızı mercimek

        1 adet kuru soğan

        1 adet patates

        1 adet havuç

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı un

        7 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

        Tuz, karabiber

        Sosu için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        3

        HAZIRLANIŞI

        Kuru soğanı, patatesi ve havucu iri parçalar halinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı alıp doğradığınız sebzeleri 3-4 dakika kadar hafifçe kavurun. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar 1 dakika daha çevirin. İyice yıkayıp süzdüğünüz kırmızı mercimekleri tencereye ilave edin ve birkaç tur karıştırın.

        4

        Sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Sebzeler ve mercimekler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Pişen çorbayı pürüzsüz, ipeksi bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin (kıvamı koyu gelirse biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz). Servis esnasında küçük bir tavada tereyağını eritip toz kırmızı biberi yakın ve kaselerdeki çorbanın üzerine gezdirin.

        5

        HASANPAŞA KÖFTESİ

        MALZEMELER

        Köftesi için: 500 gram dana kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı galeta unu, 2 diş ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, kimyon

        Püresi için: 3 adet büyük boy haşlanmış patates, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz

        Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su

        Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        6

        HAZIRLANIŞI

        Köfte harcı için kıyma, suyu sıkılmış rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, sarımsak ve baharatları derin bir kapta iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle çanak (ortası çukur, kenarları yüksek) şekli verin. Hazırladığınız köfte çanaklarını yağlanmış fırın tepsisine dizin.

        7

        Önceden ısıtılmış 200 derece fırında köfteleri yaklaşık 15-20 dakika (hafifçe kızarana kadar) pişirin. Bu esnada haşlanmış patatesleri ezin; içine tereyağı, süt ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir patates püresi hazırlayın. Fırından çıkardığınız köfte çanaklarının ortasına hazırladığınız patates püresini paylaştırarak tepeleme doldurun.

        Salça ve sıcak suyu karıştırıp tepsinin tabanına dökün. Pürelerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tepsiyi tekrar fırına verin ve kaşar peynirleri eriyip nar gibi kızarana kadar pişirin.

        8

        ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

        MALZEMELER

        1,5 su bardağı pilavlık iri bulgur

        Yarım çay bardağı arpa şehriye

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        3,5 su bardağı sıcak su

        Tuz

        9

        HAZIRLANIŞI

        Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alıp ısıtın. Arpa şehriyeleri ekleyip rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Yıkayıp suyunu iyice süzdüğünüz bulguru tencereye ilave edin ve şehriyelerle birlikte 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

        10

        Sıcak suyu ve tuzu ekleyip hafifçe karıştırın. Tencerenin kapağını tamamen kapatın. Önce yüksek ateşte suyun kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağı en kısık dereceye getirin ve bulgur suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

        Ocaktan aldıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu örtüp 15 dakika demlenmeye bırakın ve nazikçe harmanlayarak servis yapın.

        11

        CEVİZLİ KABAK TARATOR

        MALZEMELER

        3 adet orta boy kabak

        1,5 su bardağı süzme yoğurt

        2 diş sarımsak

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi

        Çeyrek demet ince kıyılmış dereotu

        Tuz

        12

        HAZIRLANIŞI

        Kabakları iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Rendelenmiş kabakları ekleyip suyunu salıp tamamen çekene kadar (yaklaşık 7-8 dakika) orta ateşte soteleyin.

        13

        Sotelenen kabakları ocaktan alıp geniş bir kaseye aktarın ve oda sıcaklığına gelmesi için soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın.

        Soğuyan kabakların üzerine sarımsaklı yoğurdu, ince kıyılmış dereotunu ve ceviz içini ekleyip malzemeleri ezmeden iyice harmanlayın. Soğuk olarak servis yapın.

        14

        DONDURMALI İRMİK HELVASI

        MALZEMELER

        2 su bardağı irmik

        100 gram tereyağı

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        1 çay bardağı çam fıstığı (isteğe bağlı)

        Şerbeti için: 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker

        İçi için: Sade kesme dondurma veya Maraş dondurması

        15

        HAZIRLANIŞI

        Şerbeti için süt, su ve toz şekeri küçük bir tencereye alıp sadece şeker eriyene kadar ısıtın (kaynatmanıza gerek yok), ardından ocaktan alın. Geniş ve derin bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. İrmikleri ve fıstıkları ekleyip kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya başlayın.

        16

        İrmiğin rengi dönüp kokusu mutfağa yayılana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) sabırla kavurmaya devam edin. İrmik istediğiniz esmerliğe ulaştığında ocağın altını iyice kısın ve hazırladığınız ılık şerbeti yavaşça tencereye dökün (bu aşamada çok sıçrayabilir, dikkatli olun).

        17

        Hızlıca karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. İrmik şerbeti tamamen çekip göz göz olana kadar kısık ateşte pişirin.

        Altını kapattıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu serip 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

        Servis için küçük bir kaseye streç film serin. İçine ılık helvadan koyup ortasını çukurlaştırın. Çukura dondurma ekleyip üzerini tekrar helva ile kapatın. Kaseyi servis tabağına ters çevirerek anında servis yapın.

