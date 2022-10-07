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Bugün kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

Bugün kandil mi, bugün ne kandili var? Sabah yola çıkıp fırın ve pastane önlerinde kandil simitlerini görenler, telefonuna tebrik mesajları gelenler ve sosyal medyadaki dini içerikli paylaşımları görenler merakla bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, bugün kandil mi, bugün kandil mi? Üç ayların müjdecisi Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri...

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  • Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar geliyor! Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

    Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Bugün çevresinde kandille ilgili hazırlıklara denk gelenler ve sosyal medyada kandille ilgili mesajları görenler bu soruların cevabını araştırıyor. İşte üç ayların müjdesicisi Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri...
  • Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar geliyor! Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

    2022 yılının son kandili olarak Mevlid Kandili idrak edilecek. Bu nedenle Mevlid Kandili tüm Müslümanlar tarafından 7 Ekim 2022 Cuma günü eda edilecek.

    EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ İÇİ TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİNİ ÖĞRENMEK İÇİ TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADET VE DUALAR İÇİN TIKLAYIN
  • Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar geliyor! Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

     

    Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

     
  • Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar geliyor! Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

    Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

     
  • Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar geliyor! Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir.

     

    Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

     
  • Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar geliyor! Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri

    2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF. GÜNÜ

    DİNİ GÜNLER

    01

    RECEB

    1444

    23

    OCAK-2023

    PAZARTESİ

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    04

    RECEB

    1444

    26

    OCAK-2023

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1444

    17

    ŞUBAT-2023

    CUMA

    MİRAC KANDİLİ

    01

    ŞABAN

    1444

    21

    ŞUBAT-2023

    SALI

    ..........

    14

    ŞABAN

    1444

    06

    MART-2023

    PAZARTESİ

    BERAT KANDİLİ

    01

    RAMAZAN

    1444

    23

    MART-2023

    PERŞEMBE

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1444

    17

    NİSAN-2023

    PAZARTESİ

    KADİR GECESİ

    29

    RAMAZAN

    1444

    20

    NİSAN-2023

    PERŞEMBE

    AREFE

    01

    ŞEVVAL

    1444

    21

    NİSAN-2023

    CUMA

    RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

    02

    ŞEVVAL

    1444

    22

    NİSAN -2023

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

    03

    ŞEVVAL

    1444

    23

    NİSAN -2023

    PAZAR

    RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

    01

    ZİLKADE

    1444

    21

    MAYIS-2023

    PAZAR

    ..........

    01

    ZİLHİCCE

    1444

    19

    HAZİRAN-2023

    PAZARTESİ

    ..........

    09

    ZİLHİCCE

    1444

    27

    HAZİRAN-2023

    SALI

    AREFE

    10

    ZİLHİCCE

    1444

    28

    HAZİRAN -2023

    ÇARŞAMBA

    KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

    11

    ZİLHİCCE

    1444

    29

    HAZİRAN -2023

    PERŞEMBE

    KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

    12

    ZİLHİCCE

    1444

    30

    HAZİRAN -2023

    CUMA

    KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

    13

    ZİLHİCCE

    1444

    01

    TEMMUZ -2023

    CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

    01

    MUHARREM

    1445

    19

    TEMMUZ-2023

    ÇARŞAMBA

    HİCRİ YILBAŞI

    10

    MUHARREM

    1445

    28

    TEMMUZ -2023

    CUMA

    AŞURE GÜNÜ

    01

    SAFER

    1445

    17

    AĞUSTOS-2023

    PERŞEMBE

    ..........

    01

    R.EVVEL

    1445

    16

    EYLÜL-2023

    CUMARTESİ

    ..........

    11

    R.EVVEL

    1445

    26

    EYLÜL -2023

    SALI

    MEVLİD KANDİLİ

    01

    R.AHİR

    1445

    16

    EKİM-2023

    PAZARTESİ

    ..........

    01

    C.EVVEL

    1445

    14

    KASIM-2023

    SALI

    ..........

    01

    C.AHİR

    1445

    14

    ARALIK-2023

    PERŞEMBE

    ..........

     

     

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