Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Bugün çevresinde kandille ilgili hazırlıklara denk gelenler ve sosyal medyada kandille ilgili mesajları görenler bu soruların cevabını araştırıyor. İşte üç ayların müjdesicisi Mevlid Kandili ve 2022 - 2023 Kandil tarihleri...