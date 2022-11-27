Dünya Kupası'nda heyecan gruplardaki 2. maçlarla devam ediyor. Turnuvanın 7. gününde bugün 4 çarpıcı mücadele futbolseverlerle buluşacak. İspanya ve Almanya gibi iki favorinin karşı karşıya geleceği günde oynanacak maçların başlama saatleri, yayıncı kanalları ve diğer bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...