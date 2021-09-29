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Bugün kimin maçı var? Bugünkü 29 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Bugünkü maçlar merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı bugün 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Açıklanan maç programıyla birlikte 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte 29 Eylül bugünkü maçlar...

Bugün kimin maçı var? Bugünkü 29 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)

22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

Tüm Şampiyonlar Ligi maçları Exxen üzerinden canlı yayınlanacak...

TFF 1.LİG

20.00 Menemenspor - Manisa FK (TRT Türk)

20.00 Bursaspor - Samsunspor (TRT SPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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