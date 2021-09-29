Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:
19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)
22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
Tüm Şampiyonlar Ligi maçları Exxen üzerinden canlı yayınlanacak...
TFF 1.LİG
20.00 Menemenspor - Manisa FK (TRT Türk)
20.00 Bursaspor - Samsunspor (TRT SPOR)
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