Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup elemeleri devam ediyor. Toplam 10 grupta mücadele eden 46 takım grubu ilk iki sırada bitirmek için kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımımız da bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek. İşte, 19 Haziran Pazartesi günü EURO 2024 maç programı…