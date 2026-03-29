Bugün maç var mı? 29 Mart 2026 Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları nedeniyle liglere ara verildi. Milli maç haftasında futbol takvimi milli mücadelelere göre şekilleniyor. Kulüp takımları sahaya çıkmazken, milli takımlar sahne alıyor. Bu sebeple futbolseverler ''Bugün maç var mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugün de Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç yapılmayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Mart 2026 maç programı...
Futbol dünyasında yoğun lig temposu, milli arayla birlikte duraksadı. Milli maç haftasında kulüp takımları sahaya çıkmazken, sahne milli takımlara devredildi. Gözler bugün oynanacak mücadelelere çevrilirken ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig ve Avrupa’nın büyük liglerinde bugün resmi bir karşılaşma bulunmuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Mart 2026 Pazar bugünkü maçlar listesi!
29 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
TFF 2. Lig
(Beyaz)
14:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
14:00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
14:00 GMG Kastamonuspor - Batman Petrol Spor A.Ş.
16:00 Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - MKE Ankaragücü
16:00 Muğlaspor Kulübü - Altınordu
(Kırmızı)
14:00 Mardin 1969 Spor - Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor
15:00 Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü
16:00 Aliağa Futbol A.Ş. - Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü
16:00 Güzide Gebze Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
TFF 3. Lig
(1. Grup)
16:00 Bursa Yıldırım Spor Kulübü - İnkılap Futbol Spor Kulübü
16:00 Edirnespor - Karalar İnşaat Etimesgut Spor Kulübü
16:00 İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.
16:00 Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü - Çorlu Spor 1947
16:00 Galata Spor Kulübü - Kestel Çilek Spor Kulübü
(2. Grup)
14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
14:00 Niğde Belediyesi Spor - 12 Bingöl Spor
14:00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü
14:00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Kilis 1984 A.Ş.
14:00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü
(3. Grup)
13.00 Tokat Belediye Spor Kulübü - Giresunspor
14.00 Karabük İdmanyurdu Spor - Artvin Hopaspor
14.00 Düzce Cam Düzcespor - Pazarspor
14.00 TCH Group Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Fatsa Belediyespor
İspanya 2. Lig
15:00 Eibar - Las Palmas
17:15 Cultural Leonesa - FC Andorra
19:30 Real Zaragoza - Racing Santander
22:00 Almeria - Real Sociedad II
HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Litvanya - Gürcistan
16:00 Makao - Tanzanya
17:00 Ermenistan - Belarus
19:00 Aruba - Lihtenştayn
22:00 Kolombiya - Fransa
23:00 Barbados - St. Vincent ve Grenadinler