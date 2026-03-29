Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 29 Mart 2026 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları

        Bugün maç var mı? 29 Mart 2026 Pazar bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları nedeniyle liglere ara verildi. Milli maç haftasında futbol takvimi milli mücadelelere göre şekilleniyor. Kulüp takımları sahaya çıkmazken, milli takımlar sahne alıyor. Bu sebeple futbolseverler ''Bugün maç var mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugün de Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç yapılmayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Mart 2026 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Futbol dünyasında yoğun lig temposu, milli arayla birlikte duraksadı. Milli maç haftasında kulüp takımları sahaya çıkmazken, sahne milli takımlara devredildi. Gözler bugün oynanacak mücadelelere çevrilirken ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig ve Avrupa’nın büyük liglerinde bugün resmi bir karşılaşma bulunmuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Mart 2026 Pazar bugünkü maçlar listesi!

        29 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        TFF 2. Lig

        (Beyaz)

        14:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

        14:00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

        14:00 GMG Kastamonuspor - Batman Petrol Spor A.Ş.

        16:00 Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - MKE Ankaragücü

        16:00 Muğlaspor Kulübü - Altınordu

        (Kırmızı)

        14:00 Mardin 1969 Spor - Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor

        15:00 Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü

        16:00 Aliağa Futbol A.Ş. - Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü

        16:00 Güzide Gebze Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

        TFF 3. Lig

        (1. Grup)

        16:00 Bursa Yıldırım Spor Kulübü - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        16:00 Edirnespor - Karalar İnşaat Etimesgut Spor Kulübü

        16:00 İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.

        16:00 Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü - Çorlu Spor 1947

        16:00 Galata Spor Kulübü - Kestel Çilek Spor Kulübü

        (2. Grup)

        14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

        14:00 Niğde Belediyesi Spor - 12 Bingöl Spor

        14:00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü

        14:00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Kilis 1984 A.Ş.

        14:00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü

        (3. Grup)

        13.00 Tokat Belediye Spor Kulübü - Giresunspor

        14.00 Karabük İdmanyurdu Spor - Artvin Hopaspor

        14.00 Düzce Cam Düzcespor - Pazarspor

        14.00 TCH Group Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Fatsa Belediyespor

        İspanya 2. Lig

        15:00 Eibar - Las Palmas

        17:15 Cultural Leonesa - FC Andorra

        19:30 Real Zaragoza - Racing Santander

        22:00 Almeria - Real Sociedad II

        HAZIRLIK MAÇLARI

        16:00 Litvanya - Gürcistan

        16:00 Makao - Tanzanya

        17:00 Ermenistan - Belarus

        19:00 Aruba - Lihtenştayn

        22:00 Kolombiya - Fransa

        23:00 Barbados - St. Vincent ve Grenadinler

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
