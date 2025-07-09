Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 9 Temmuz dünya tarihinde ve ülkemizde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "9 Temmuz ne günü?" İşte 9 Temmuz tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...