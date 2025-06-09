Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi uzatılmadı. Buna göre, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan bayram tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 4,5 günlük tatilin son gününe girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeniden okul sıralarına döneceği tarih MEB takvimi ile netleşti. Peki, bugün okullar açık mı kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı bugün okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı!