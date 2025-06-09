Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR AÇIK MI KAPALI MI? 10 Haziran 2025 Salı bugün okullar tatil mi, ders var mı yok mu? Kurban Bayramı sonrası okulların açılış tarihi

        Bugün okullar açık mı, kapalı mı? 10 Haziran Salı bugün okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi?

        6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün olan bayram tatili uzatılmadı. Bu nedenle okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri ''Bugün okullar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kurban Bayramı sonrası okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Peki, 10 Haziran 2025 Salı bugün okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 10.06.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi uzatılmadı. Buna göre, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan bayram tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 4,5 günlük tatilin son gününe girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeniden okul sıralarına döneceği tarih MEB takvimi ile netleşti. Peki, bugün okullar açık mı kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı bugün okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı!

        2

        BUGÜN OKULLAR AÇIK MI, 10 HAZİRAN SALI OKUL VAR MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 10 Haziran 2025 Salı günü açılacak.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kurban Bayramı tatilinden sonra Salı günü okul sıralarına dönerek ders başı yapacaklar.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.

        Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline resmen başlayacak.

        4
        Bankalar bugün açık mı?
        Bankalar bugün açık mı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
        Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!