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        Haberler Gündem Bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2023 Cuma günü okullarda kar tatili olacak mı, ders yapılacak mı, okul var mı?

        Bugün okullar tatil mi? 8 Aralık Cuma günü okullarda kar tatili olacak mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve fırtına konusunda uyarılarda bulundu. Soğuk havanın etkili olduğu doğu kesimlerde kar yağışı sebebiyle okullar zaman zaman tatil edilirken, bugün okullar tatil mi sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 8 Aralık Cuma günü bugün kar tatili olan il ve ilçeler hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:36
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        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın doğusuyla Ege'nin batısı ve Akdeniz için kritik uyarı geldi. Yapılan bu uyarı, "Bugün okullar tatil mi? 8 Aralık Cuma günü okullarda kar tatili olacak mı, ders yapılacak mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 8 Aralık Cuma okulların durumu...

        2

        8 ARALIK CUMA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        8 Aralık Cuma günü için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden bir açıklama geldiği taktirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

        AA'da yer alan habere göre gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

        Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

        4

        AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

        5

        ALACABEL MEVKİİ İÇİN KAR UYARISI

        Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

        6

        EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

        DHA'da yer alan habere göre öte yandan, Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, öğle saatlerinde ise tamamında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin beklendiğini belirtti.

        7

        HIZI 90 KM'Yİ BULACAK UYARISI

        DHA'da yer alan habere göre fırtınanın etkisini arttırarak, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

        8

        DİKKATLİ OLUN UYARISI

        Çatı uçması, olası kazalar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

        YARIN BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL

        AA'da yer alan habere göre Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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