On bir ayın sultanı Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için sabır ve paylaşma ayı olarak kabul ediliyor. Ramazan ayı, İslam alemi için en kutsal aylardan biridir. Ramazan ayı, hicri takvime göre belirlenir ve her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geri gelir. Peki, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 14 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü? İşte detaylar...
Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında son günlere girilirken, bugün Ramazan'nın kaçıncı günü olduğu merak konusu oldu. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 14 Mart 2026 Cumartesi bugün orucun kaçıncı günü?" İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ramazan'ın kaçıncı günü sorusunun yanıtı...
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 14 Mart 2026 Cumartesi günü Ramazan’ın 24. günüdür.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün