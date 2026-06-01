Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? 1 Haziran 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında her gün farklı türlerde dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşmaya devam ederken, yayın akışlarındaki değişiklikler “Bugün televizyonda ne var?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor. 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir sezon finali bölümüyle, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle ekrana gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Günün yayın akışında yer alan diğer yapımlar da merakla takip ediliyor. İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait güncel TV yayın akışı ve öne çıkan programlar…
KANALLARIN 1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Gece Hattı
01.15 Bahar
03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
06.00 Daha 17
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Daha 17
03.00 Gelinim Mutfakta
05.00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
23.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01.00 Aramızda Kalsın
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Milli Maça Doğru
20.30 Türkiye - Kuzey Makedonya
22.40 A.B.İ.
02.20 Ateş Kuşları
05.00 Bir Gece Masalı
TRT 1
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Lingo Türkiye
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.20 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Yerli Dizi
02.45 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Müstakbel Damat
22.45 Prangalı Yarim
01.15 Kefaret
03.15 Adım Farah
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
