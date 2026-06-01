Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? 1 Haziran 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? 1 Haziran 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından her gün yakından takip ediliyor. Günlük yayın akışının değişkenlik göstermesi nedeniyle "Bugün televizyonda ne var?" sorusu yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları belli oldu. Gün boyunca ekrana gelecek yapımlar ve saat saat program listesi ise izleyiciler için merak konusu oldu. İşte kanalların güncel yayın akışı ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon ekranlarında her gün farklı türlerde dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşmaya devam ederken, yayın akışlarındaki değişiklikler “Bugün televizyonda ne var?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor. 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir sezon finali bölümüyle, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle ekrana gelirken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Günün yayın akışında yer alan diğer yapımlar da merakla takip ediliyor. İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait güncel TV yayın akışı ve öne çıkan programlar…

        2

        KANALLARIN 1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Bahar

        03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        06.00 Daha 17

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Daha 17

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        00.15 Daha 17

        03.00 Gelinim Mutfakta

        05.00 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin

        23.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01.00 Aramızda Kalsın

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        19.45 Milli Maça Doğru

        20.30 Türkiye - Kuzey Makedonya

        22.40 A.B.İ.

        02.20 Ateş Kuşları

        05.00 Bir Gece Masalı

        6

        TRT 1

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Lingo Türkiye

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.20 Balkan Ninnisi

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Yerli Dizi

        02.45 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sen Çal Kapımı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Müstakbel Damat

        22.45 Prangalı Yarim

        01.15 Kefaret

        03.15 Adım Farah

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        1 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cani baba, boğarak öldürdüğü 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırdı

        Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 yaşındaki evladını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken Poyraz gözyaşları içerisinde defnedildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!