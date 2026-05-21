        Bugün televizyonda neler var? 21 Mayıs 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 21 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışında hangi diziler var?

        Televizyon izleyicileri, günün her saatinde ekranlarda hangi yapımın yer alacağını öğrenmek için kanal yayın akışlarını yakından takip ediyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, film, yarışma programı ve spor karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı ve dikkat çeken içerikler izleyicilerle buluşacak. Gün boyu sürecek yayınlarda Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV gibi kanalların programları merak konusu oldu. İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:43 Güncelleme:
        1

        Televizyon ekranları 21 Mayıs 2026 Perşembe akşamı yine birbirinden çeşitli yapımlara ev sahipliği yapıyor. Diziler, yarışma programları ve filmlerle dolu yayın akışı izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Ayrıca Star TV’de Sevdiğim Sensin, NOW TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait televizyon yayın akışının detayları…

        2

        KANALLARIN 21 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – İntikam

        22:15 - Salak İle Avanak Geri Dönüyor

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – İntikam

        02:45 - Salak İle Avanak Geri Dönüyor

        3

        ATV

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – Kuruluş Orhan

        04:00 – Ateş Kuşları

        4

        KANAL D

        07:00 – Yabancı Damat

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Uzak Şehir

        23:15 – Eşref Rüya

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:00 – Siyah Beyaz Aşk

        5

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        00:15 – Çirkin

        02:30 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Baba Ocağı

        6

        TRT 1

        05:38 – İstiklal Marşı

        05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 – Beni Böyle Sev

        09:15 - Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        13:55 – Benim Adım Melek

        17:10 - Mutfağın Elçileri

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Ambulans | Yabancı Sinema

        22:45 - Kadın Önde Yürür | Yabancı Sinema

        00:45 – Ambulans | Yabancı Sinema

        03:05 – Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00:15 – Kıskanmak

        03:00 – Kefaret

        04:15 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        8

        TV8

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Ece eridi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Doğumlar dip yaptı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
