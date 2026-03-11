Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MART 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi, 1. Lig, TFF 2. Lig, EuroLeague…

        Bugünkü maçlar 11 Mart Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        11 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 4 karşılaşma oynanacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecekken; Arsenal, PSG ve Chelsea gibi devler sahaya çıkacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve EuroLeague'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Mart 2026 maç takvimi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları 11 Mart 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları oynanıyor. Bugün Real Madrid-Manchester City ve PSG-Chelsea gibi dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Ayrıca Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar yapılacak. İşte, 11 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi, karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        11 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20.45 Bayer Leverkusen - Arsenal (Tabii Spor)

        23.00 Paris Saint-Germain - Chelsea (Tabii Spor 1)

        23.00 Real Madrid - Manchester City (Tabii Spor)

        23.00 Bodo/Glimt - Sporting (Tabii Spor 2)

        3

        Trendyol 1. Lig

        13:30 İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler (TRT Spor)

        13:30 Atakaş Hatayspor - Özbelsan Sivasspor (Tabii Spor 6)

        16:00 Eminevim Ümraniyespor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

        20:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor (TRT Spor)

        4

        TFF 2. Lig

        13:00 Erbaaspor - Kepez

        13:00 Elazığspor - Muğlaspor

        13:30 Batman Petrolspor - Karacabey Bld.

        13:30 24Erzincanspor - Beykoz Anadolu

        13:30 Adana 01 FK - Sincan Bld. Ankaraspor

        15:30 Ankaragücü - Kastamonuspor

        5

        EuroLeague

        22:45 Virtus Bologna - Partizan

        6

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem