‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları 11 Mart 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları oynanıyor. Bugün Real Madrid-Manchester City ve PSG-Chelsea gibi dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Ayrıca Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar yapılacak. İşte, 11 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi, karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…