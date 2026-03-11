Bugünkü maçlar 11 Mart Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
11 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 4 karşılaşma oynanacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecekken; Arsenal, PSG ve Chelsea gibi devler sahaya çıkacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve EuroLeague'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Mart 2026 maç takvimi!
11 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
20.45 Bayer Leverkusen - Arsenal (Tabii Spor)
23.00 Paris Saint-Germain - Chelsea (Tabii Spor 1)
23.00 Real Madrid - Manchester City (Tabii Spor)
23.00 Bodo/Glimt - Sporting (Tabii Spor 2)
Trendyol 1. Lig
13:30 İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler (TRT Spor)
13:30 Atakaş Hatayspor - Özbelsan Sivasspor (Tabii Spor 6)
16:00 Eminevim Ümraniyespor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
20:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor (TRT Spor)
TFF 2. Lig
13:00 Erbaaspor - Kepez
13:00 Elazığspor - Muğlaspor
13:30 Batman Petrolspor - Karacabey Bld.
13:30 24Erzincanspor - Beykoz Anadolu
13:30 Adana 01 FK - Sincan Bld. Ankaraspor
15:30 Ankaragücü - Kastamonuspor
EuroLeague
22:45 Virtus Bologna - Partizan