Bugünkü maçlar 18 Mart Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Mart 2026 Çarşamba günü futbolseverler ekran başına kilitlenecek! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bu akşam oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Gözler Liverpool Galatasaray mücadelesinde olacak. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u yenerse çeyrek finale yükselecek. Öte yandan Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Mart 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 18 Mart Çarşamba bugün 8 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, 1-0 kazandığı son 16 turu ilk maçının rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool-Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Anfield Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
18 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 | Barcelona-Newcastle United (Tabii Spor)
23:00 | Bayern Münih-Atalanta (Tabii Spor 1)
23:00 | Tottenham-Atletico Madrid (Tabii Spor)
23:00 | Liverpool-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)
Trendyol Süper Lig
16:00 | Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 1)
20:00 | RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)
20:00 | İkas Eyüpspor-Trabzonspor (beIN Sports 1)