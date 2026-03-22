        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MART 2026: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 22 Mart 2026 Pazar: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 22 Mart 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün yerli ve yabancı liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak. Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga maçları için futbolseverler ekran başında olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Giriş: 22.03.2026 - 09:31 Güncelleme:
        22 Mart 2026 maç programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde kritik mücadeleler oynanacak. Bu akşam Trendyol 1. Lig’den İspanya La Liga’ya, İngiltere Premier Lig’den İtalya Serie A’ya, Fransa Ligue 1’den Almanya Bundesliga’ya birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverlerle buluşacak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesi ise Real Madrid - Atletico Madrid derbisi olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Mart 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        22 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol 1. Lig

        13:00 | Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor

        13:30 | Atakaş Hatayspor - Amedspor (TRT Spor)

        16:00 | Alagöz Holding Iğdır FK - Yeni Çorumspor AŞ (TRT Spor)

        16:00 | İstanbulspor - Sipay Bodrum FK

        19:00 | Esenler Erokspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)

        İspanya La Liga

        16:00 | Barcelona - Rayo Vallecano (S Sport)

        18:15 | Celta de Vigo - Alaves (S Sport)

        20:30 | Athletic Bilbao - Real Betis Sevilla (S Sport)

        23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid (S Sport)

        İngiltere Premier Lig

        15:00 | Newcastle United - Sunderland (beIN Sports)

        17:15 | Aston Villa - West Ham United (beIN Sports)

        17:15 | Tottenham - Nottingham Forest (beIN Sports)

        İtalya Serie A

        14:30 | Como 1907 - Pisa SC (S Sport)

        17:00 | Atalanta BC - Hellas Verona (S Sport)

        17:00 | Bologna FC - Lazio Rome (S Sport)

        20:00 | AS Roma - US Lecce (S Sport)

        22:45 | ACF Fiorentina - Inter Milano (S Sport)

        Fransa Ligue 1

        17:00 | Lyon - Monaco (beIN Sports)

        19:15 | Rennes - Metz (beIN Sports)

        19:15 | Paris FC - Le Havre (beIN Sports)

        19:15 | Marsilya - Lille (beIN Sports)

        22:45 | Nantes - Strasbourg (beIN Sports)

        Almanya Bundesliga

        17:30 | Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

        19:30 | St. Pauli - Freiburg

        21:30 | Augsburg - Stuttgart

        TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
