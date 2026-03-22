Bugünkü maçlar 22 Mart 2026 Pazar: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 22 Mart 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün yerli ve yabancı liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak. Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga maçları için futbolseverler ekran başında olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi...
22 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Trendyol 1. Lig
13:00 | Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor
13:30 | Atakaş Hatayspor - Amedspor (TRT Spor)
16:00 | Alagöz Holding Iğdır FK - Yeni Çorumspor AŞ (TRT Spor)
16:00 | İstanbulspor - Sipay Bodrum FK
19:00 | Esenler Erokspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)
İspanya La Liga
16:00 | Barcelona - Rayo Vallecano (S Sport)
18:15 | Celta de Vigo - Alaves (S Sport)
20:30 | Athletic Bilbao - Real Betis Sevilla (S Sport)
23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid (S Sport)
İngiltere Premier Lig
15:00 | Newcastle United - Sunderland (beIN Sports)
17:15 | Aston Villa - West Ham United (beIN Sports)
17:15 | Tottenham - Nottingham Forest (beIN Sports)
İtalya Serie A
14:30 | Como 1907 - Pisa SC (S Sport)
17:00 | Atalanta BC - Hellas Verona (S Sport)
17:00 | Bologna FC - Lazio Rome (S Sport)
20:00 | AS Roma - US Lecce (S Sport)
22:45 | ACF Fiorentina - Inter Milano (S Sport)
Fransa Ligue 1
17:00 | Lyon - Monaco (beIN Sports)
19:15 | Rennes - Metz (beIN Sports)
19:15 | Paris FC - Le Havre (beIN Sports)
19:15 | Marsilya - Lille (beIN Sports)
22:45 | Nantes - Strasbourg (beIN Sports)
Almanya Bundesliga
17:30 | Mainz 05 - Eintracht Frankfurt
19:30 | St. Pauli - Freiburg
21:30 | Augsburg - Stuttgart