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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 3 Şubat Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 3 Şubat Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "3 Şubat Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 3 Şubat 2025 maç takvimi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:46
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        1

        Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 3 Şubat 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        SÜPER LİG

        20:00 Gaizantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

        3

        PREMİER LİG

        23:00 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)

        4

        LA LİGA

        23:00 Girona - Las Palmas (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

        5

        SERİE A

        22:45 Cagliari - Lazio (EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus)

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