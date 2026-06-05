Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugünkü maçlar 5 Haziran Cuma: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Bugünkü maçlar 5 Haziran Cuma: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        5 Haziran Cuma günü futbolseverleri milli heyecanın merkezine taşıyacak yoğun bir maç programı bekliyor. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik viraja giren Kadın A Milli Futbol Takımı, sahasında Kuzey İrlanda karşısında önemli bir sınava çıkarken, dünyanın farklı noktalarında oynanacak milli maçlar da spor gündemini hareketlendirecek. Futbol tutkunlarının gözü şimdi "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda?" sorusunun yanıtında. İşte günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Kadın A Milli Futbol Takımımızın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kuzey İrlanda ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gözler maç saatlerine ve yayın akışına çevrildi. Milli arada uluslararası arenada oynanacak hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte "Bugün hangi maçlar var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. İşte 5 Haziran Cuma gününün maç takvimi…

        2

        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Kadınlar Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri Lig B Grup 2:

        20:00 Türkiye-Kuzey İrlanda

        20:30 İsviçre-Malta

        3

        Hazırlık - Ülkeler:

        03:00 Çekya-Guatemala

        03:00 Angola-Botsvana

        03:00 Liberya-Benin

        03:00 Tanzanya-Uganda

        05:00 Meksika-Sırbistan

        14:30 Singapur-Çin

        15:00 Hong Kong-Moğolistan

        15:30 Tayland-Kuveyt

        16:00 Endonezya-Umman

        18:00 Tacikistan-Hindistan

        19:00 Belarus-Suriye

        19:00 Gürcistan-Bahreyn

        19:30 Slovakya-Karadağ

        4

        21:00 Azerbaycan-Malta

        20:00 San Marino-Bangladeş

        20:00 Moldova-Bulgaristan

        20:00 Rusya-Burkina Faso

        20:45 Macaristan-Finlandiya (S Sport Plus)

        21:00 Benin-Nijer

        21:00 Orta Afrika Cumhuriyeti-Togo

        22:00 Angola-Moritanya

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derede mahsur kaldı, tesadüfen bölgeden geçen Özel İdare ekipleri kurtardı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur (55), dönüşte, kestirme olarak kullandığı yolda dereden geçerken mahsur kaldı. Baştimur'u, yol kontrolleri için bölgede olan Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Trump'tan yine Küba mesajı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'