Bugünkü maçlar 5 Haziran Cuma: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
5 Haziran Cuma günü futbolseverleri milli heyecanın merkezine taşıyacak yoğun bir maç programı bekliyor. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik viraja giren Kadın A Milli Futbol Takımı, sahasında Kuzey İrlanda karşısında önemli bir sınava çıkarken, dünyanın farklı noktalarında oynanacak milli maçlar da spor gündemini hareketlendirecek. Futbol tutkunlarının gözü şimdi "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda?" sorusunun yanıtında. İşte günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri…
Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Kadın A Milli Futbol Takımımızın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kuzey İrlanda ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gözler maç saatlerine ve yayın akışına çevrildi. Milli arada uluslararası arenada oynanacak hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte "Bugün hangi maçlar var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. İşte 5 Haziran Cuma gününün maç takvimi…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Kadınlar Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri Lig B Grup 2:
20:00 Türkiye-Kuzey İrlanda
20:30 İsviçre-Malta
Hazırlık - Ülkeler:
03:00 Çekya-Guatemala
03:00 Angola-Botsvana
03:00 Liberya-Benin
03:00 Tanzanya-Uganda
05:00 Meksika-Sırbistan
14:30 Singapur-Çin
15:00 Hong Kong-Moğolistan
15:30 Tayland-Kuveyt
16:00 Endonezya-Umman
18:00 Tacikistan-Hindistan
19:00 Belarus-Suriye
19:00 Gürcistan-Bahreyn
19:30 Slovakya-Karadağ