Bugünkü maçlar 5 Haziran Cuma: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Kadın A Milli Futbol Takımımızın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kuzey İrlanda ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gözler maç saatlerine ve yayın akışına çevrildi. Milli arada uluslararası arenada oynanacak hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte "Bugün hangi maçlar var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. İşte 5 Haziran Cuma gününün maç takvimi…