Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Lig maçlarının bitiminin ardından gözler bugünkü maç takvimine çevrildi. Hangi takımların birbiriyle karşılaşacağı ve maçların yayıncı kuruluşu ise araştırılan konular arasında. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…