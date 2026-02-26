Canlı
        Haberler Bilgi Magazin BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI || Bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? 26 Şubat 2026 Show TV, Kanal D, NOW, TRT 1, ATV, TV8, Star TV yayın akışı

        Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? 26 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı

        Bugün televizyonda yayınlanacak dizi, film, program, yarışma, maç gibi yapımlar merak ediliyor. Bu sebeple kanalların bugünkü yayın akışı seyirciler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 26 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Samsunspor- Shkendija ve Nott'm Forest-Fenerbahçe maçları futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Aralık 2026 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 26.02.2026 - 12:41
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 26 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini erişime açtı. Böylece bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma, maç ve program gibi yapımlar ve ekrana geleceği saat dilimleri belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Futbolseverler ise Nott'm Forest-Fenerbahçe ve Samsunspor- Shkendija maçları için ekran başında olacak. İşte 26 Şubat 2026 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        17:50 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Arka Sokaklar

        02:30 İnci Taneleri

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Kuruluş Orhan

        02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:08 İstiklal Marşı

        07:10 Kalk Gidelim

        08:45 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:20 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:10 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        20:45 Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        23:00 Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        01:15 Gönül Dağı

        02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:45 Sahur Bereketi

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        23:15 Rüyanda Görürsün

        00:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:20 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Yeraltı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:15 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        9
        Bugün hangi maçlar var?
        Bugün hangi maçlar var?
