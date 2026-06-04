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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI: 4 Haziran Perşembe bugünkü maç takvimi: 4 Haziran 2026 hangi maç, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünün maç programı: Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran Perşembe bugünkü maç takvimi

        Futbolseverler 4 Haziran Perşembe günü oynanacak milli maçlara odaklandı. Dünya genelinde milli takımlar, yaklaşan turnuvalar öncesinde hazırlık karşılaşmalarıyla son durumlarını test ederken, gün boyu birçok kritik mücadele sahne alıyor. Güney Kore ve Panama'nın galibiyetleriyle başlayan futbol mesaisinde, akşam saatlerinde oynanacak Slovenya-Güney Kıbrıs ve İsveç-Yunanistan maçları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi milli maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 4 Haziran güncel maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Milli maç heyecanı 4 Haziran Perşembe günü de futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Hazırlık sürecindeki birçok ülke, eksiklerini görmek ve kadrolarını şekillendirmek adına sahaya çıkarken, futbolseverler de günün maç programını araştırıyor. Sabah saatlerinde oynanan karşılaşmalarla başlayan yoğun fikstürde, akşam seansında Slovenya-Güney Kıbrıs ile İsveç-Yunanistan mücadeleleri öne çıkıyor. İşte bugün oynanacak milli maçlar ve karşılaşmaların saatleri...

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        GÜNÜN MAÇLARI

        03:45 Panama-Dominik Cumhuriyeti

        04:00 Güney Kore-El Salvador

        14:00 Maldivler-Pakistan

        15:00 Kamboçya-Bhutan

        3

        16:00 Lesotho-Kenya

        19:00 Slovenya-Güney Kıbrıs

        19:00 Kuzey İrlanda-Gine

        19:00 Afganistan-Bangladeş

        19:00 Ekvator Ginesi-Burundi

        20:00 İsveç-Yunanistan

        20:00 Andorra-Lihtenştayn

        22:00 İspanya-Irak (S Sport Plus)

        22:10 Fransa-Fildişi Sahili (S Sport Plus)

        4

        Asya Kupası 2027 Elemeler - 3. Tur Grup B:

        19:00 Lübnan-Yemen

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