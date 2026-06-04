Milli maç heyecanı 4 Haziran Perşembe günü de futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Hazırlık sürecindeki birçok ülke, eksiklerini görmek ve kadrolarını şekillendirmek adına sahaya çıkarken, futbolseverler de günün maç programını araştırıyor. Sabah saatlerinde oynanan karşılaşmalarla başlayan yoğun fikstürde, akşam seansında Slovenya-Güney Kıbrıs ile İsveç-Yunanistan mücadeleleri öne çıkıyor. İşte bugün oynanacak milli maçlar ve karşılaşmaların saatleri...