Bugünün maç programı: Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran Perşembe bugünkü maç takvimi
Futbolseverler 4 Haziran Perşembe günü oynanacak milli maçlara odaklandı. Dünya genelinde milli takımlar, yaklaşan turnuvalar öncesinde hazırlık karşılaşmalarıyla son durumlarını test ederken, gün boyu birçok kritik mücadele sahne alıyor. Güney Kore ve Panama'nın galibiyetleriyle başlayan futbol mesaisinde, akşam saatlerinde oynanacak Slovenya-Güney Kıbrıs ve İsveç-Yunanistan maçları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi milli maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 4 Haziran güncel maç programı...
Milli maç heyecanı 4 Haziran Perşembe günü de futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Hazırlık sürecindeki birçok ülke, eksiklerini görmek ve kadrolarını şekillendirmek adına sahaya çıkarken, futbolseverler de günün maç programını araştırıyor. Sabah saatlerinde oynanan karşılaşmalarla başlayan yoğun fikstürde, akşam seansında Slovenya-Güney Kıbrıs ile İsveç-Yunanistan mücadeleleri öne çıkıyor. İşte bugün oynanacak milli maçlar ve karşılaşmaların saatleri...
GÜNÜN MAÇLARI
03:45 Panama-Dominik Cumhuriyeti
04:00 Güney Kore-El Salvador
14:00 Maldivler-Pakistan
15:00 Kamboçya-Bhutan
16:00 Lesotho-Kenya
19:00 Slovenya-Güney Kıbrıs
19:00 Kuzey İrlanda-Gine
19:00 Afganistan-Bangladeş
19:00 Ekvator Ginesi-Burundi
20:00 İsveç-Yunanistan
20:00 Andorra-Lihtenştayn
22:00 İspanya-Irak (S Sport Plus)
22:10 Fransa-Fildişi Sahili (S Sport Plus)