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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Buika ve Kibariye aynı sahnede buluşuyor

        Buika ve Kibariye aynı sahnede buluşuyor

        İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika ile Türk Arabesk müziğin kraliçesi, kült isimlerinden Kibariye 19 Şubat'ta Volkswagen Arena'daki konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 00:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:40
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        Buika ve Kibariye aynı sahnede buluşuyor
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        BKM, iki farklı müzik janrını bir araya getiriyor; İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika’nın sahnesine Türk Arabesk müziğin kraliçesi, kült isimlerinden Kibariye konuk oluyor.

        2025’in çok konuşulacak ve iki dev ismi bir araya getirecek konser 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

        Birlikte düet yapan iki efsane ismin yeni parçaları 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanacak.

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        #Volkswagen Arena
        #buika
        #Kibariye
        #bkm
        #konser
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