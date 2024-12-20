Buika ve Kibariye aynı sahnede buluşuyor

BKM, iki farklı müzik janrını bir araya getiriyor; İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika’nın sahnesine Türk Arabesk müziğin kraliçesi, kült isimlerinden Kibariye konuk oluyor.

2025’in çok konuşulacak ve iki dev ismi bir araya getirecek konser 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Birlikte düet yapan iki efsane ismin yeni parçaları 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanacak.