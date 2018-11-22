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Bulgaristan'da 'TürkAkım' heyecanı

Rusya'daki Kommersant gazetesinin TürkAkım projesinde bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin haberi, Bulgaristan siyasi çevrelerinde heyecanla karşılandı

22.11.2018 - 20:27 | Güncelleme: AA

Rusya'daki Kommersant gazetesinin Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin haberi, Bulgaristan siyasi çevrelerinde heyecan yarattı.

Enerji Bakan Yardımcısı Krasimir Pırvanov, TürkAkım'la ilgili haberin "Gazprom" kaynaklı olduğunu ve Bulgaristan'a bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Pırvanov, "TürkAkım her biri 15 milyar metreküp kapasiteli olmak üzere iki borudan oluşuyor. Hatların biri Türkiye'ye ait. Merak edilen konu ise diğer hattın geçiş güzergahıydı. Bu hat Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden geçebilir. Gazprom yetkilileri borunun Bulgaristan'dan geçeceğini açıklamış. Enerji Bakanlığımız bu konuda resmi yoldan mektup bekliyor." dedi.

AA'nın haberine göre, Enerji Bakanlığı ise şimdilik Gazprom'dan resmi bilgi gelmediğini duyurdu.

Kommersant'ın haberini yorumlayan iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinden Enerji Komisyonu üyesi Milletvekili Aleksandar Nenkov, "TürkAkım'ın Bulgaristan'dan geçmesi Rus ve Türk tarafıyla yapılan zor müzakerelerin bir sonucudur. Bu mesele Bulgaristan açısından olağanüstü bir öncelik niteliğinde. Karar sıradan bir başarı değil, çünkü biz tüm Balkanlar'da dağıtımcı rolümüzü de korumuş oluruz. Ülkemiz enerji alanında önemli rolünü sürdürmelidir." diye konuştu.

İktidar koalisyonu ortağı Bileşik Vatanseverler (OP) milletvekili ve ekonomi komisyonu üyelerinden İskren Veselinov, "Borunun Bulgaristan'dan geçmemesi ile ilgili şimdiye kadar duyulan büyük endişe asılsız çıktı. Tam tersi biz ciddi aktarım ülkelerinden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili Ramadan Atalay ise Bulgaristan'ın TürkAkım'ın buradan geçmesi için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Atalay, "Bunu yapamazsak komşularımızın rızasına kalırız." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili ve Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Tasko Ermenkov ise alınan kararın iyi ancak olabilecek en iyi karar olmadığını belirtti. Olabilecek en iyi kararın borunun Varna Limanı üzerinden Bulgaristan'a dolaysız girmesi olacağına işaret eden Ermenkov, "Böyle olsaydı, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji güvenliği açısından çok daha iyi olurdu. Çünkü aktarımın güvenliği, güzergahın geçtiği AB üyesi olmayan ülkelerin sayısından olumsuz etkilenir." görüşünü dile getirdi.

TürkAkım projesine ilişkin Bulgaristan'ın Rusya ile görüşmeleri sürerken, konu en yüksek düzeyde geçen yıl Başbakan Boyko Borisov'un Moskova ziyareti sırasında masaya yatırılmıştı.

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