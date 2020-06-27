Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin’e 3-0 yenilerek küme düştü. Fortuna Düsseldorf Bundesliga’nın 34’üncü ve son haftasında “Alte Försterei” Stadında Union Berlin’e konuk oldu.

Union Berlin 26’ıncı dakikada Anthony Ujah, 54’üncü dakikada Christian Gentner’in ve 90'ıncı dakikada Suleiman Abdullahi’nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayırıldı.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, 30 puanda kaldı ve sezonu 17. sırada tamamladı.

Werder Bremen ise sahasında Köln’ü 6-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini, 22’inci ve 58’inci dakikalarda Yuya Osako, 27’inci dakikada Milot Rashica, 29’uncu dakikada Niclas Füllkrug, 55’inci dakikada Davy Klaassen ve 68’inci dakikada Joshua Sargent attı.

Köln’ün tek golü 62’inci dakikada Dominick Drexler kaydetti. Bu sonuçla Werder Bremen puanını 31’e çıkardı ve sezonu 16. sırada tamamladı. Böylelikle Werder Bremen ligde kalmak için 2. Ligi’ni üçüncü sırada bitirecek takımla “play out” karşılaşmaları oynayacak. Fortuna Düsseldorf ise küme düştü.

Sezonu 20 puanla 18. sırda tamamlayan Paderborn'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg’u 4-0 yenerek sezonu 82 puanla bitirdi.

AVRUPA BİLETİ ALANLAR

Bayern Münih ve ligi ikinci bitiren Borussia Dortmund’un yanı sıra 3’üncü sıradaki Leipzig ve 4’üncü olan Borussia Mönchengladach gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Sezonu 5’inci sırada tamamlayan Bayer Leverkusen ve 6’ıncı sıradaki Hoffenheim gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak. Wolfsburg ise 7’inci sırda yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nce mücadele etmek için eleme karşılaşmaları oynayacak.

GOL KRALI LEWANDOWSKİ

Bundesliga'da 2019-2020 sezonun gol kralı, rakip fileleri 34 kez havalandıran Bayern Münih’in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandwoski oldu. Robert Lewandowski, 2014, 2016, 2018 ve 2019'dan sonra 5’inci kez gol krallığına ulaştı.

Lewandowski’yi 28 golle Leipzig’den Timo Werner ve 17 golle Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho takip etti.