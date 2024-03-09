Bundesliga'da Bayern Münih, Mainz 05'i 8 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 8-1 yendi.

Allianz Arena'da Mainz 05'i ağırlayan Bavyera ekibi, "hat-trick" yapan Harry Kane'in 13, 45+7 ve 70, Leon Goretzka'nın 19 ve 90+2, Thomas Müller'in 47, Jamal Musiala'nın 61, Serge Gnabry'nin de 66. dakikada attığı gollerle 8-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Konuk takımın tek golü, 31. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

Bu sezon evinde Bochum'u 7-0 ve Darmstadt 98'i 8-0 mağlup eden Bayern Münih, farklı bir skora daha imza atmış oldu.

Eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-jae'nin 75. dakikada oyuna dahil olduğu Münih ekibinde sakatlığını atlatan eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey ise yedekler arasında yer aldı.