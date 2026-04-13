Bünyan'a 101 milyonluk içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Bünyan ilçesinde hayata geçirilecek proje ile özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak yükselen su talebine kalıcı çözüm sunulması amacıyla iletim kapasitesi artırılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Bünyan ilçesinde 101 milyon 149 bin TL maliyetle hayata geçirilecek içme suyu yatırımıyla 4 mahallede su arz güvenliğinin önemli ölçüde artırılacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna erişimi bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Bünyan ilçemizde hayata geçireceğimiz bu önemli yatırım ile mahallelerimize kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Sultanhanı Mahallemizdeki sondaj kaynağını en verimli şekilde değerlendirerek İğdecik, Kahveci, Kösehacılı ve Musaşeyh mahallelerimize ulaştırıyoruz.

Bu proje ile birlikte yalnızca bugünün değil, gelecekte artabilecek su ihtiyacının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. 101 milyon 149 bin TL’lik bu yatırım ile 25 kilometrelik modern içme suyu hattı inşa ederek bölgenin altyapısını güçlendiriyoruz. Amacımız, Kayseri’mizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaktır. Bu vesileyle yatırımımızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."