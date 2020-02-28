Burak Yılmaz asker selamı verdi, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri andı! Beşiktaş, Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'la bulduğu 2 golle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

70. dakikada Boyd ile duvar pası yaparak ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Elneny son çizgiye inmeden içeri çevirdi. Kaleci Marafona'yı geçen topu Burak Yılmaz yakın mesafeden kafayla ağlara yolladı. Burak Yılmaz, golün ardından pazubandındaki Türk bayrağını öptü. Aynı anda Beşiktaş taraftarları, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

Burak 84. dakikada bir kez daha sahne aldı. Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz topu önünde buldu ve sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı. Topun Caulker'a çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, ayak içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'nın müdahalesi yeterli olmazken top ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Burak bu golün ardından asker selamı verdi!