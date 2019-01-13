Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan, geçen günlerde ise Trabzonspor'la yollarını ayıran Onur Kıvrak, dün futbolu bıraktığını açıklamıştı. Tecrübeli file bekçisiyle birlikte kadro dışı kalan, geçen günlerde ise Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak'la ilgili konuştu.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Burak, Onur için "Kaptanım, yol arkadaşım..." ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Bağlılık, vefa, fedakarlık, sevda ve adanmışlık ile gelen başarılarının üzerine böyle bir vedayı kabullenmek zor. Bu vedanın beni ne kadar üzdüğünü anlatamam ancak senin neler hissettiğini anlayabildiğim için kararına sadece ve sadece saygı duyabiliyorum. Kaptanım Onur, benim için yaptıkların, sevgin, saygın, yardımseverliğin ve birlikte yaşadığımız her şey için sana çok ama çok teşekkür ederim."

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