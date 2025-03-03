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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz: Galatasaray'daki kaosu değerlendirmek istedik! - Kasımpaşa Haberleri

        Burak Yılmaz: Galatasaray'daki kaosu değerlendirmek istedik!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında 2 kez geri düşmesine karşın lider Galatasaray'la 3-3 berabere kaldı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Burak Yılmaz, mücadele sonrası HT Spor'a konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 00:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:26
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        "G.Saray'daki kaosu değerlendirmek istedik!"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Kasımpaşa'nın teknik direkörü Burak Yılmaz, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "G.SARAY'DAKİ KAOS ORTAMINI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

        Bizim için özgüven açısından çok değerliydi. Oyuncularımıza Galatasaray'a karşı böyle oynayabileceklerine inandırdık, geçiş oyunu oynamak istedik. Galatasaray'ın biraz sıkıntıları da var, önde de olsa ufak bir kaos ortamı vardı ve bunu değerlendirmek istedik. Çok risk alarak oynadık ve bire bir basarken 3 tane gol gördük kalemizde. Oyunu kazanmak istiyorsak bu gibi takımlara önde basmak gerekiyor, G.Saray'ı rahat bırakırsan her türlü gol atacağını biliyorduk.

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        "BERABERLİĞİ AKLIMIZDAN GEÇİRMEDİK"

        Beraberliği hiçbir zaman aklımızdan geçirmedik. G.Saray'dan alınan 1 puan tabiki iyidir ama maça bakında 2 puan kaybetmiş gözüküyoruz. Kazanabilirdik, cuma günkü Bodrum FK maçına ayakları yere basarak konsantre bir şekilde çıkacağız.

        "AVRUPA'YI SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ"

        Çok değerli bir takımla, camiada çalışıyorum. Başkanımız, yönetimimiz başarılı olmak için her şey mevcut. İnşallah biz de bu çizgide devam ederiz. Kimseye hayal satmak istemiyorum ama Avrupa'yı hedefliyoruz, sonuna kadar kovalayacağız. Biz bu hedeflerle çalışacağız, hep üst sıralarda olmak isteyen bir takımız.

        "AGRESİF FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Deplasmandaki Fenerbahçe maçıyla içerdeki Galatasaray maçının planı bambaşka oluyor. Ligdeki makas kısaldıkça A ve B planınız olması lazım. Benim hocalık tarzımda yenilgiyi kabul etmeyen, isyan eden ve agresif bir fubol oynamaya çalışıyoruz.

        "HER ZAMAN TÜRK HAKEMLERDEN YANAYIM"

        Hakem performansı için iki taraf adına da iyi ya da kötü konuşabiliriz. Osimhen’in pozisyonu penaltıysa, Mortadha’nın pozisyonu da penaltı. Fall’ın gol olurken elle oynanan bir pozisyonu var. Onlar da Yasin’in atılmadığı yönünde itirazda bulunabilir. Ben her zaman Türk hakemlerden yanayım. Bende milliyetçilik duyguları biraz fazla.

        "G.SARAY'IN İŞTAH FARKI ÇOK NET BELLİYDİ"

        Son haftalarda Galatasaray'ın ilk haftalardaki iştahla ön alan baskısını yapmadığını biliyorduk. Mertens'in yerine Sara da oynayınca oradaki baskıyı düşürüyorlar. Mertens, Osimhen'le birlikte 9-10 ön alan baskısını en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. İştah farkı çok net belliydi, biz de ona göre oyun kurduk ve geçiş üzerine gittik.

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