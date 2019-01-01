Trabzonspor'da Burak yılmaz defteri kapandı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak’ın geleceği belli oldu. Trabzon’daki evini boşaltan, son model Jeep’ini ise çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı.

Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, oyuncunun yeni takımını duyurdu.

Fikret Yılmaz şunları söyledi: Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon Euro’ya geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon’dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız."

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