Beşiktaş'ta gündem 3-0 öne geçilmesine rağmen 3-3 berabere biten Fenerbahçe derbisi...
Siyah-Beyazlılar, harika bir ilk yarının ardından tarihi farkı beklerken ikinci 45 dakikada tam bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
Mücadelenin Beşiktaş adına en önemli kahramanı ise devre arasında takıma katılan Burak Yılmaz'dı.
Mücadelede biri penaltıdan iki gol atan, ikinci yarıda da kafa vuruşu direkten dönen golcü oyuncu, mücadelenin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Taraftarın isyanını anladığını belirten Burak, takım olarak ilk yarıda istediklerini yapmalarına rağmen ikinci yarıda yaşadıkları çöküşün kendi hataları olduğunu ifade etti.
Tecrübeli yıldız, maçın ardından yakın çevresine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Keşke 1-0 kazansaydık. Hala olanlara inanamıyorum."
"İlk yarıda tüm istediklerimizi uyguladık. Rakibimize top dahi göstermedik."
"Ancak ikinci yarıda takım olarak bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Derbi maçlar bir anlık konsantrasyon kaybını dahi affetmez."
"En çok da bize sonsuz destek veren taraftarlarımızı üzülmesine kahroluyorum."
"Futbolda böyle şeyler var ve bunu değiştirmek bizim elimizde. Bundan sonraki maçlarda bu kötü sonucu unutturmaya çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
JAPONLAR AĞZI AÇIK İZLEDİ
Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa'yı takip etmek için İstanbul'a gelen ve Vodafone Park'taki Fenerbahçe derbisini izleyen Japon gazeteciler, karşılaşmayı şaşkınlıkla izlediler.
Gazeteciler, sahadaki mücadelenin kendilerini çok etkilediğini belirterek "Kagawa özellikle ilk yarıda Beşiktaş adına çok olumlu bir performans ortaya koydu. Genel olarak bakıldığında ise harika bir maçtı.
"Her şeyiyle tam bir derbiydi. İlk yarı Beşiktaş, ikinci yarı Fenerbahçe... Gerçek bir futbol şölenine tanık olduk" ifadelerini kullandılar.
MİRİN VE KARİUS HEDEFTE
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında özellikle savunma oyuncularının performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.
Taraftarlar, kaleci Loris Karius ile Isimat-Mirin'in dev maça yakışmayacak bir performans ortaya koyduğunu belirtirken iki oyuncuyu şu noktalarda eleştirdiler:
Karius'un Fenerbahçe'nin çektiği 4 şutta 3 gol yemesi ve hiçbir ekstra kurtarış ortaya koyamaması.
Mirin'in de risk almaktan kaçarak Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmesi... Ayağına gelen her topu taca atan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin sağ kanada rahatça yerleşmesini sağladı.
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