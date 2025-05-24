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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz: Maçın skorundan değil ama oyundan memnunum - Kasımpaşa Haberleri

        Burak Yılmaz: Maçın skorundan değil ama oyundan memnunum

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Maçın skorundan değil ama oyundan memnunum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:10
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        "Skordan değil ama oyundan memnunum"
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

        Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 44'e yükseltirken, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti.

        "SKORDAN DEĞİL AMA OYUNDAN MEMNUNUM"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ikinci yarıdaki oyunla galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Yılmaz, "Takımımı ve Gaziantep ekibini tebrik ediyorum. İki takım da ligin başı gibi mücadele etti. İlk devrede küçük detaylarla 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci devre de oynadığımız oyunla 2-2'yi bulduk. Daha iyisini de yapabilirdik. Maçın skorundan değil ama oyundan memnunum. Oyuncularımın ikinci devre verdiği reaksiyon beni çok mutlu etti. Çok gurur duydum. Çünkü bizler ciddi takımız, ciddi bir camiayız. Ben ciddi bir hocayım. Oyuncularımın da çok ciddi olması gerekiyor. Son iki hafta olarak değil, bizim her zaman hazırlık maçı dahil çok ciddi olmamız gerekiyor. Çünkü aslında insanların, oyuncuların geleceğini belirleyecek maçlar bu maçtır. Oyuncunun karakterini görüyorsun bu maçlarda. Nasıl bir oyuncu karakterine sahip olduğunu görüyorsun. Ben bugün oyuncularımın oyuncu karakteriyle tekrardan gurur duydum. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Önümüzdeki sene için bundan sonrasının planını yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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