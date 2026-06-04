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        Haberler Magazin Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'un kızı Lara Zeynep, annesinin izinde - Magazin haberleri

        Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'un kızı Lara Zeynep, annesinin izinde

        Süheyl Uygur ile Burçin Orhon'un kızları Lara Zeynep Uygur, annesinin kariyerini örnek alarak dansçı oldu. Orhon, kızının dans performansını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        Annesinin izinden gidiyor

        Usta tiyatrocu Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliklerinden Ayşe ve Lara Zeynep adında iki kızı bulunuyor.

        Ünlü çiftin kızları Lara Zeynep Uygur, 1990'lı yılların 'Bambi' lakaplı ünlü dansçısı olan annesinin izinden gidiyor. Orhon, kızının dans ederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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        "DANS SANATTIR"

        Orhon, paylaşımın altına şu ifadeleri notu düştü: Kulislerde beni seyrederek geçirdiğin seneler seni bugüne getirdi. Hep yanında, yörende olacağım. Bir sürü şey yazacaklar, aldırma. Dans sanattır. Herkes bale ya da dans sevmek zorunda değil; sen, dansı sevmeyene de sevdireceksin. Hadsizlere kulağını tıka. İnsanlar meslek üzerinden itibar kazanmaz, her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Önemli olan insan olabilmek. Tek amacın işinin en iyisini yapmak, kendinin en doğrusunu bulmak ve daima daha iyisi için gayret etmek olsun. Artık uçma zamanın... Sana diyebileceklerimin hepsini dedim zaten. Seninle gurur duyuyorum.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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        #Süheyl Uygur
        #burçin orhon
        #Lara Zeynep
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