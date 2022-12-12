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Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğuna kavuşan Burcu Kara, oğlu Can ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. "Bir küçük süt meselesi" diyen Kara, "Dokuz günümüzün özeti bu" ifadelerini kullandı

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  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşamıştı. Zaman zaman annelik tecrübelerini sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    "DOKUZ GÜNÜMÜN ÖZETİ"

    Erkek bebek dünyaya getiren ve adını 'Can' koyan Burcu Kara, bebeğini kucağında tutarken çektiği özçekimi, "Bir küçük süt meselesi. Bizi merak eden tüm sevenlerimiz için, dokuz günümüzün özeti bu" notuyla yayınladı. 
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    "SIKINTILI BİR SÜREÇ OLDU"

    Burcu Kara - Fırat Parlak çifti, geçtiğimiz günlerde oğullarıyla birlikte hastane çıkışında objektiflere yansımıştı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kara, "Çok büyük bir mutluluk. Allah herkese nasip etsin. Biz bunu ikinci kez yaşıyoruz. Biraz sıkıntılı zor bir süreç oldu bizim için ama çok şükür sağlıklı eve gidiyoruz. Ağabeyi de çok heyecanlı o da çok mutlu kardeşinin taklidini yapıyor çok mutlu oldu" demişti.
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    42 yaşındaki oyuncu, oğlunun 3.5 kilo doğduğunu belirtirken bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi. Burcu Kara, "Bazı sorunlar yaşadık ama halloldu. Şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    Fırat Parlak da eşinin hamileliği esnasında uzun bir süre New York'ta olduğunu söylemişti. Parlak, "New York'taydım, 'Yetişemem' diye endişe ettim ama çok şükür beni bekledi ve çocuğumuz geç geldi. Şimdi erkekler evde iki tane oldu. Bizim evimiz kalabalık zaten. Burcu da alışık, üstesinden gelecek biliyorum" diye konuşmuştu.
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    "CAN'IMIZ GELDİ"

    Öte yandan Burcu Kara, güzel haberi iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Doğum sonrası fotoğraf yayınlayan Kara, "Can'ımız geldi" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Geçtiğimiz aylarda siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

    Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRMÜŞTÜ

    Öte yandan oyuncu Burcu Kara, 2011'de meslektaşı Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, bir yıl sonra boşanmıştı.
  • Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK BABASI

    Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden Ömer adında bir oğlu daha bulunuyor.

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