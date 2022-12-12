Burcu Kara: Bir küçük sür meselesi

"SIKINTILI BİR SÜREÇ OLDU"

Burcu Kara - Fırat Parlak çifti, geçtiğimiz günlerde oğullarıyla birlikte hastane çıkışında objektiflere yansımıştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kara, "Çok büyük bir mutluluk. Allah herkese nasip etsin. Biz bunu ikinci kez yaşıyoruz. Biraz sıkıntılı zor bir süreç oldu bizim için ama çok şükür sağlıklı eve gidiyoruz. Ağabeyi de çok heyecanlı o da çok mutlu kardeşinin taklidini yapıyor çok mutlu oldu" demişti.