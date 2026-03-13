Burcu Kara: Sinema için bereketli bir yıl oldu

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre, Burcu Kara, Etiler'de arkadaşlarıyla buluşurken objektiflere yansıdı. Havaların ısınmasıyla dostlarıyla bir araya geldiğini söyleyen oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Kara, "Sinema için bereketli bir yıl oldu. Dört film çektim ve her birinin keyfini yaşadım" diye konuştu.

Yönetmen eşi Fırat Parlak'ın yeni projelerinden de söz eden Kara, birlikte çalışabilecekleri bir projeye dair soruya ise, "Çok isterim. O harika işler yapıyor. Rol bana uygunsa neden olmasın?" yanıtını verdi.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Son dönemde oyuncuların bölüm başı ücretleriyle ilgili tartışmalara da değinen Kara, "Bu işte bir isim olmak kolay değil. O noktaya gelmek için yıllarca emek veriliyor. İnsanlar milyonları ekrana kilitleyebiliyor, bu da büyük bir sorumluluk" dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZLE ALAKALI BİR DURUM"

Kadın oyuncuların sektörde yaşadığı ücret ve rol tartışmalarını da değerlendiren ünlü oyuncu, "Bizde kadın oyuncuların yaşı konusunda farklı bir algı var. Bu biraz kültürümüzle alakalı bir durum" ifadelerini kullandı.