        Burcu Özberk: Çirkin erkek seviyorum

        Burcu Özberk: Çirkin erkek seviyorum

        Oyuncu Burcu Özberk; "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 09:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:27
        "Çirkin erkek seviyorum"
        Burcu Özberk, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

        Oyunculuk kariyerinde sarf ettiği çabanın yeterince görülmediğine söyleyen Burcu Özberk; "Şunu duymaya ihtiyacım var; 'Çok çalışkan kızsın'. Bu çabanın görülmesini istiyorum" dedi.

        Burcu Özberk, "Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusu üzerine, şunları söyledi: Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Ait hissetmekle, o insanı tanımakla, kendimi açmakla alakalı içimde çözmem gereken şeyler var. Alışana kadar önce ne yapacağımı bilemiyorum. O da karşı tarafa tuhaf görünüyor. Sohbet ettikten sonra "Sen aslında tatlıymışsın" diyorlar.

        Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlardan bir anda soğuyabildiğini de söyledi. Beklediği ilgiyi görmediği ilişki ve arkadaşlıklarını bitirme eğiliminde olduğunu anlattı. Burcu Özberk, sözlerini; "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum" şeklinde sürdürdü.

        "Kalbim boş ama sevgiye ve sevilmeye o iletişime açık" diyen Burcu Özberk ayrıca; "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

        Estetikle ilgili sorulara da yanıt veren Burcu Özberk; "Hiç estetiğim yok. Estetik 'kötüdür yaptırmam' değil de yaptığımız meslekte akıllı ve adım adım gitmek lâzım. Ne bileyim 40 yaşına gelirsin, botoks yaptırırsın. Şu an düşünmüyorum" diye konuştu.

        Burcu Özberk, "Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun?" sorusu üzerine, eski sevgilisiyle ilgili bir itirafta bulundu: Eski sevgilimin, eski sevgilisiyle mektupları vardı. Ve saf gibi onu bulabileceğim bir yere koymuş. Bence çok büyük bir saygısızlık bu arada. Onları açtım ve okudum. Sonra da evinin tam ortasında bir yere koydum ve gittim ama o zamanlar toksiktik ayrılamadım.

