Burcu Özberk'ten dans şov! Ünlü isim ev haliyle beğeni topladı!

Güzel oyuncu Özberk, Kanal D’nin ekranlarında yayınlanacak olan ve yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen 'Queen Sugar'dan uyarlanan yeni dizi Kraliçe'de rol alacak. Burcu Özberk'in dizideki partnerinin kim olacağı sorusu da netlik kazandı.