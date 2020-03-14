Uzun yıllardır İstanbul’un vapurlarında kendine has üslübu ile 59 yıl boyunca satış yapan Burhan Demircan (Burhan Pazarlama) hayatını kaybetti. İBB sosyal medya hesabından Burhan Pazarlama'nın vefatına dair paylaşımda bulundu. Peki Burhan Pazarlama lakaplı Burhan Demircan kimdir? İşte haberin detayları...

BURHAN DEMİRCAN KİMDİR?

Burhan Demircan Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, halk tarafından çok sevilen satıcıydı. Demircan İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlüydü.

İBB SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İBB, sosyal medya hesabından “Bir İstanbul beyefendisini kaybettik bugün… Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan, nam-ı diğer ‘Burhan Pazarlama’ aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak” paylaşımında bulundu.